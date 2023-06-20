Yozgat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Y.S. idaresindeki 34 KV 5406 plakalı otomobil, E-88 kara yolu Yamuklar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü Yerköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel