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Yozgat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Yozgat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Y.S. idaresindeki 34 KV 5406 plakalı otomobil, E-88 kara yolu Yamuklar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü Yerköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Yozgat Güncel Haberler

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