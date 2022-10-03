Yozgat gündem: Yozgat'ta dini nikahlı eşini silahla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı
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Yozgat gündem haberine göre Yozgat'ta tartıştığı dini nikahlı eşini silahla vurarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
Yozgat'ta tartıştığı dini nikahlı eşini silahla vurarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde otomobilde tartıştığı dini nikahlı eşini silahla vurarak ağır yaralayan K.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kent merkezi Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde, dün, otomobilde tartıştığı dini nikahlı eşi D.K'yi tabancayla yaraladıktan sonra kaçan zanlı, polis tarafından yakalanmıştı.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel