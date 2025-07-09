Yozgat Bozok Üniversitesi: Eğitim ve Altyapıda Büyük Dönüşüm

Yozgat Bozok Üniversitesi: Eğitim ve Altyapıda Büyük Dönüşüm
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Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat Bozok Üniversitesi'nde sağlık, eğitim, sosyal ve çevresel projeler hakkında bilgi vererek, üniversitenin bilimsel üretkenliği artırma hedefinde olduğunu vurguladı. Ayrıca, endüstriyel kenevir alanında ihtisas üniversitesi olduklarını belirtti.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, gazetecilere üniversite yerleşkesinde tamamlanmış ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Kampus gezisinde sağlık, eğitim, sosyal, sportif, çevresel, akademik, alt ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Yaşar, üniversitenin gelişimini hızla sürdürdüğünü söyledi.

Üniversitenin fiziki altyapısında son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Yaşar, "Üniversitemizin akademik, fiziki ve sosyal altyapısını güçlendirmeye yönelik yürütülen projelerin yanında, bilimsel üretkenliği artırmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimize daha donanımlı ve çağın gerekliliklerine uygun bir eğitim ortamı sunmak için yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.

Yaşar, Bozok Üniversitesinin yalnızca Yozgat'a değil, bölgeye ve ülkeye değer katan bir bilim merkezi hüviyetine kavuşmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Endüstriyel kenevir alanında ihtisas üniversitesi olduklarını anımsatan Yaşar, "Kenevir üzerine bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Yozgat ve çevresinde uyumlu tohum üretme çalışmalarımız sürüyor. Endüstriyel kenevir konusunda ihtisas üniversitesi olmamız, Yozgat ve üniversitemiz için önemli bir kazanımdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
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