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Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

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Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Köse, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Köse, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'da şimşekli gece" fotoğraflarını oylayan Köse, "Spor"da ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" fotoğrafını seçti.

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" adlı karesini seçen Köse, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Asrhaf Amra'ın "Yanımda ol anne" fotoğrafı için oy kullandı.

Köse, AA çalışanlarını tebrik ederek, birbirinden değerli fotoğrafları gördüğünü söyledi.

Geçen yılı sevinç ve hüzünleriyle geride bıraktıklarını ifade eden Köse, "2024 yılı inşallah daha hayırlı, bereketli ve sevinçli geçer. AA, bizim haber kaynağımız. Doğru, tarafsız, dürüst olarak sadece yurt içinde değil, yurt dışında da yüzümüzü ağartan haberler yapıyor. Şahsım ve şehrim adına da AA ve çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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