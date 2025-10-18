Haberler

Yongatek Mikroelektronik, Yeni Nesil Çip Çözümünü Duyurdu

Yongatek Mikroelektronik Genel Müdürü Ali Baran, şirketin yeni nesil haberleşme alanında çözümler geliştirdiğini ve yakın zamanda kendi çiplerini üretmeye başlayacaklarını açıkladı. Beko için mikrodenetleyici çip üreten firma, yapay zeka alanında da iddialı projelere imza atıyor.

Yongatek Mikroelektronik Genel Müdürü Ali Baran, yeni nesil haberleşme alanında çözümler geliştirdiklerini belirterek, "Yakın zamanda burada da kendi çiplerimizi oluşturur hale geleceğiz." dedi.

Türkiye'nin çip tasarım ve üretim merkezi olma misyonuyla 2014'ten bu yana faaliyet gösteren firmanın Genel Müdürü Ali Baran, GITEX GLOBAL 2025 için geldikleri Dubai'de AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Şu anda Beko için mikrodenetleyici çip ürettiklerini dile getiren Baran, yapay zeka çipi imalatının yanı sıra haberleşme tarafında çok ciddi faaliyetleri bulunduğunu ifade etti.

Baran, şunları kaydetti:

"Uydu haberleşmesi, yeni nesil haberleşme tarafında bazı çözümler geliştiriyoruz. Yakın zamanda burada da kendi çiplerimizi oluşturur hale geleceğiz. Beko tarafında ürettiğimiz çipler 2026 yılında artık seri üretime geçecek. 30 milyon gibi sayılar konuşuluyor. Yapay zeka tarafında yaptığımız çipin ise Avrupa'da bir muadili yok, Çin ve ABD'de muadilleri olan çok iddialı ve inovatif bir ürün. Bunun dışında IoT ürünlerimiz var. Hollanda tarafında müşterilerimiz var. Görüntü işleme tarafında da birtakım çözümlerimiz var. Biz esasında böyle uçtan uca çekirdek teknoloji geliştiren yüksek teknoloji şirketiyiz."

"Körfez'den beklentimiz büyük"

Baran, Körfez bölgesinde de hem çip tasarımı hem de haberleşme alanında müşterileri bulunduğunun altını çizerek, fuara onlarla daha iyi iletişim kurabilmek ve firmalarının daha görünür olması adına katıldıklarını anlattı.

Yeni müşteriler de kazanabilmek için Körfez pazarını yakından takip ettiklerini vurgulayan Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Burada yatırımcılara, yaptığımız çalışmaları, özellikle yapay zeka çipimizi anlattık. Körfez'de de bizim açımızdan önemli bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Körfez'deki hedefimiz esasında daha çok haberleşme, güvenlik, yeni nesil haberleşme ve savunma tarafındaki müşterilerimizin sayısını artırmak. Körfez'de orta ve uzun vadede de çip konusunda da müşterilerimiz olabileceğini düşünüyoruz. Daha doğru yatırımcılara ulaşabilmek adına Körfez'den beklentimiz büyük."

"Bütün dünya yapay zekanın ne kadar kritik olduğunu gördü"

Baran, etkinliğin gelecek yıl "yapay zeka" temasıyla İstanbul'da yapılacak olmasından ayrı bir mutluluk duyduklarını belirterek, yapay zeka alanında son dönemde çok önemli gelişmeler olduğunu söyledi.

Bu konuda ABD tarafında bazı düzenlemelerin yapıldığına işaret eden Baran, Türkiye'nin de bunlardan, kısmi de olsa etkilendiğini ifade etti.

Baran, yapay zeka alanında çiplerin ve donanımların üretilebiliyor olmasının o ülkeleri bağımsız hale getireceğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz de tam bunun için 3 yıl öncesinde bu aksiyonu almıştık. Hala çip tasarımlarımız çok yoğun şekilde devam ediyor. Bu konuda geri kalan Avrupa Birliği (AB), çok yakında bir destek paketi çıkaracak. Bunun içinde yapay zeka çipleri için özel bir destek gelecek. Bütün dünya yapay zekanın ne kadar kritik olduğunu gördü. Biz de Yongatek adına çok mutluyuz. Çünkü bu vizyonu 2-3 sene önce koyduk. Biz, ülkemiz, Avrupa ve dünya marketi içinde bir yapay zeka çipi tasarlamalıyız. Çünkü yapay zeka marketinin de ihtiyaçları değişiyor. Onun için bu konu hakkında yatırım yapmış olmanın mutluluğunu da yaşıyoruz."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel
