YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ - Haberler

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YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Turhan Dizdaroğlu (35), otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Turhan Dizdaroğlu (35), otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Turhan Dizdaroğlu'na, Balçova'dan Konak'a giden otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dizdaroğlu, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Turhan Dizdaroğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karantina, Otomobil, Kaza, Güncel, Haberler

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