YÖK Başkanı Erol Özvar Kırgızistan'da Eğitim İşbirliğini Güçlendirdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 17-18 Eylül'de Kırgızistan- Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki heyetle Kırgızistan'ı ziyaret etti.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kırgız halkının özgürlük mücadelesinin sembolü Ürkün Anıtı'nı ve yazar Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret eden Türk heyeti, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi'nin 30. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı ve Bişkek Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Ziyaretin ikinci gününde, Bişkek'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev başkanlığında Kırgızistan- Türkiye Hükümetlerarası KEK 12. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

Özvar, burada yaptığı konuşmada, Türk dünyasında eğitim ve bilim alanındaki dayanışmayı daha ileriye taşımak istediklerini belirterek bu kapsamda Kırgızistan ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

İki ülke arasında mutabık kalınan eylem planı kapsamında yükseköğretim alanındaki işbirliğini güçlendirecek somut projeler üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Özvar, bu bağlamda öne çıkan çalışmalardan birinin, kamu görevlilerinin lisansüstü eğitimi üzerine olduğunu ifade etti.

Özvar, "Kırgızistan kamu görevlilerine Türkiye'de yüksek lisans ve doktora düzeyinde uzun vadeli eğitim programları sağlanmasını öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

"Hedefimiz ilk 200 ve ilk 100'de üniversitelerimizin yer almasını sağlamak"

Prof. Dr. Özvar, Kırgızistan Yükseköğrenim ve Yenilik Bakanı Baktiyar Orozov ile Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne de katıldı.

Manas Üniversitesi'nin, Türk dünyasının müşterek geleceğine dair iradesini somutlaştıran bir kurum olduğunu belirten Özvar, "Burada verilen her ders, yapılan her araştırma, düzenlenen her etkinlik bütün Türk dünyasının ortak birikimine ve hedeflerine katkı sağlamaktadır. Manas Üniversitesi sadece bölgesel değil, küresel bir marka haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, yükseköğretimde güçlü bir yükseliş içerisinde olduğunu vurgulayan Özvar, 208 üniversitede 6,8 milyon öğrencinin öğrenim gördüğünü, uluslararası öğrenci sayısının ise 337 bini aştığını bildirdi.

Uluslararası sıralamalarda her geçen yıl daha fazla Türk üniversitesinin kendine üst sıralarda yer bulduğunu vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:

"Son sıralamalara göre, 5 üniversitemiz dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında, 11 üniversitemiz ise ilk 1000'de yer almaktadır. Bu yükseliş, yalnızca akademik başarıların değil aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası vizyonunun bir yansımasıdır. YÖK olarak hedefimiz, en kısa sürede ilk 200'de, sonrasında ilk 100'de üniversitelerimizin yer almasını sağlamaktır."

"İstanbul, EHEA Sekretaryası için güçlü bir aday"

Prof. Dr. Özvar, Yükseköğretim Kurulunun, Avrupa Yükseköğretim Alanının (EHEA) etkin bir üyesi olduğunu belirterek, Bologna Süreci kapsamında kalite güvencesi, diplomaların karşılıklı tanınması, öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği gibi başlıklarda önemli mesafeler kat ettiklerini vurguladı.

2027'de kurulması planlanan uzun dönemli EHEA Sekretaryası için İstanbul'un güçlü bir aday olduğuna dikkati çeken Özvar, "İstanbul'un bu misyona ev sahipliği yapması, sadece Türkiye için değil, başta Türk Dünyası olmak üzere tüm bölge için stratejik bir kazanç olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Özvar, çok sayıda ülkeyle ortak programlar, öğrenci değişimleri, çift diploma anlaşmaları yaptıklarını belirterek bu işbirlikleri sayesinde farklı coğrafyalardan gelen gençlerin Türkiye'de aynı çatı altında öğrenim gördüklerini ifade etti.

Bugüne kadar ulaştıkları başarıların, Türkiye ve yükseköğretim sistemi için geleceğe dair umut kaynağı olduğunu vurgulayan Özvar, "Sahip olduğumuz kapasite ve birikimi Kırgızistan ve diğer kardeş ülkelerimizle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.