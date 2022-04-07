YÖK'ten fen ve mühendislik öğrencilerine 14 milyon TL burs desteği

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), 2021-2022 güz dönemi için fen ve mühendislik alanındaki 4 bin 788 öğrenciye toplam 14 milyon 201 bin 766 TL uygulamalı iş yeri desteği eğitim ücreti ödendiğini duyurdu.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla verilen desteğin 2021-2022 eğitim-öğretim yılının güz dönemine ait ödemelerinin yapıldığı belirtilerek, "Destekler öğrencilerin yetkinliklerinin sanayi ve iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmesini, öğrencilerin iş becerisinin artırılmasını, iş piyasasını tanımalarını, yükseköğretimde uygulamalı eğitimin ve iş yeri eğitiminin artırılmasını ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor. Buna göre; 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının güz dönemi için 28 devlet üniversitesinde öğrenim gören fen ve mühendislik alanında 140 lisans programına kayıtlı sanayide iş yeri eğitimini tamamlayan ve en az yüzde 80 devam durumunu sağlayan 4 bin 788 öğrenciye toplam 14 milyon 201 bin 766 TL uygulamalı iş yeri eğitim ücreti aktarıldı" denildi.

Öte yandan sanayi eğitimine verilen desteklerden en fazla Bursa Teknik, Gaziantep, Isparta Uygulamalı Bilimler, Afyon Kocatepe, Marmara ve Gazi Üniversitesi'nin yararlandığı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel