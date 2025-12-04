Haberler

Dünyanın Süpermarketi" Diye Bilinen Çin'in Yiwu Kentinin Ticaret Hacmi 99 Milyar Doları Aştı

Dünyanın Süpermarketi' Diye Bilinen Çin'in Yiwu Kentinin Ticaret Hacmi 99 Milyar Doları Aştı
Güncelleme:
Çin’in Yiwu kenti, 2025 yılının ilk 10 ayında 701,19 milyar yuan ile rekor bir dış ticaret hacmi kaydetti. Kent, dünya çapında birçok pazara ihracat yaparken, ASEAN pazarlarında dikkat çekici bir büyüme yaşadı.

HANGZHOU, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde yer alan ve "dünyanın süpermarketi" diye bilinen Yiwu kenti, 2025'in ilk 10 ayında 701,19 milyar yuan (yaklaşık 99,1 milyar ABD doları) ile rekor bir dış ticaret hacmi kaydederek ilk kez 700 milyar yuan eşiğini aştı.

Yiwu Gümrük İdaresi'ne göre rakam, pazar çeşitlendirme stratejisinin giderek daha belirgin hale gelmesiyle, kentin 2024'teki ihracat-ithalat toplamını şimdiden geride bıraktı.

Kent, ocak-ekim döneminde dünya genelinde 230 ülke ve bölgeye ihracat yaptı. Bu pazarların 164'ünde çift haneli büyüme görülürken, çift haneli büyüme kaydedilen pazar sayısı bir önceki yıla kıyasla 32 arttı. Özellikle ASEAN pazarlarına yapılan ihracat, yıllık bazda yüzde 51 artış gösterdi.

Yiwu Gümrük İdaresi, bu dönemde toplam değeri 2,87 milyar ABD doları olan 130.000 adet Çin-ASEAN Menşe Sertifikası düzenledi. Bu veriler, önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 26,52 ve yüzde 26,15'lik bir artışa işaret ederken, işletmelerin ithalatçı ülkelerde yaklaşık 1 milyar yuan tutarında gümrük vergisi tasarrufu yapmasını sağladı.

Gümrük Memuru Cai Sisi, "Örneğin, Yiwu'dan ihraç edilen termal bardaklar, bu sertifika sayesinde Endonezya'da sıfır gümrük vergisi uygulamasından yararlanabiliyor" dedi.

Veriler, kentin ilk 10 ayda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artışla 5.096 kategoride mal ihraç ettiğini gösterdi. Kültürel ürünlerin ihracatı ise yıllık bazda yüzde 19,5 artışla 58,18 milyar yuana ulaştı.

Yiwu Kültür Ürünleri Endüstrisi Birliği Başkanı Huang Changchao, "Yiwu'nun kültür ürünleri yurtdışı pazarlarda giderek daha popüler hale geliyor. Duygusal anlam ifade eden ürünler, yabancı tüketiciler tarafından özellikle tercih ediliyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
