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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon meselesine ilişkin yarın ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 19.00'da gerçekleştirilecek toplantıda, soruşturmaya ilişkin son gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak ve gazetecilerin soruları yanıtlanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 26 Kasım Perşembe günü "fon vurgununa" ilişkin ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak toplantıda Yılmaz, Gürlek ve Şimşek'in fon meselesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Üç isim, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Kaynak: ANKA