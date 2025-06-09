Yılkı Atları Yayladan Aşağı İnerken Görüntülendi

Yayladan aşağı inen yılkı atları böyle görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Sevimlilikleri ve ürkeklikleri ile bilinen yılkı atları yaz mevsimin gelmesi ile yaylardan aşağı inmeye başlarken, atların sürülerin halinde gezdiği anlar ise dron kameralarına yansıdı.

Emirdağ ilçesi Yellibel Yaylası civarında yaşayan yılkı atları sürüler halinde yayladan aşağı indi. Yaylaya çıkan karayolu kenarına kadar inen atları gören bir çok kişi cep telefonlarına sarılarak atların görüntülerini çekip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Dron ile havadan görüntülenen yılkı atları sevimlilikleri ile dikkat çekti.