Yılın Kareleri Oylamasına Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı da Katıldı

Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yazıcı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım" başlıklı fotoğrafını seçen Yazıcı, "Çevre-Yaşam"da Sidar Can Eren'in "Yoldaş" ve "Spor" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Yumruk" başlıklı karelerine oy verdi.

Yazıcı, " Deprem : Umut" kategorisinden Murat Şengül'ün "Hoş geldin", " Gazze : Kanıt" kategorisinde ise tercihini Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğrafından yana kullandı.

Fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını ifade eden Yazıcı, "Geçtiğimiz yıl çok büyük acılar yaşadık. Özellikle deprem felaketiyle ilgili karelerden çok etkilendim. Gazze'deki katliamla ilgili çok acı kareler var. Fotoğrafların birçoğu tarihe not düşecek nitelikteydi. Anadolu Ajansını çalışmalarından dolayı kutluyorum." dedi.