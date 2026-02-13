Yeni nesil girişimcilik ofisi Kovan yola çıktı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark ve Kovan AŞ tarafından Dünya Ticaret Merkezi'nde hayata geçirilecek Kovan Girişim Ofisi, girişimcilerin en büyük sorunu olan pazara açılma, yatırımcı bulma ve globale açılma gibi süreçleri hızlandırmaya hazırlanıyor.

YTÜ Davutpaşa Kampüsü Otağ-ı Hümayun'da düzenlenen Kovan Girişim Ofisi toplantısına, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, Kovan AŞ Kurucu Ortağı Ali Emre Erişen ile beraberindeki şirket yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Dünya Ticaret Merkezi'nde açılacak YTÜ Yıldız Teknopark Kovan Girişimcilik Ofisi ile Türkiye'de ilk kez, klasik kuluçka merkezi anlayışının ötesinde venture building temelli bütüncül bir model hayata geçiriliyor. Ayrıca model sayesinde, teknoloji geliştirme bölgelerindeki vergisel avantajlar girişimcilere DTM lokasyonunda sağlanacak.

"Başarılı bir uluslararasılaşma olgusu elde edeceğiz"

Programın açılışında konuşan Debik, Kovan projesini 8 aylık bir çalışmanın ardından belli bir seviyeye getirdiklerini belirterek, "Projeyi her iki önemli kurumun da, yani Kovan AŞ'nin ve Yıldız Teknopark'ın içinde olduğu, her iki kurumun da tecrübelerini ortaya koyacağı bir yapı haline getirdik. İnşallah Dünya Ticaret Merkezi'nde ofisimizi açacağız ve girişimcilerimizi orada konumlandırdıktan sonra onların, ticarileşmesine gayret sarfedeceğiz." dedi.

Yıldız Tekno GSYO (Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı) adında bir kuruluşa sahip olduklarını dile getiren Debik, "Bu yatırım ortaklığı birtakım firmaları desteklemiş. Ancak bu sistem Kovan'ın yaptığı şeyi yapmamış. O da takip ve destektir." diye konuştu.

Debik, Yıldız Techno Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu (GSYF) kurduklarının altını çizerek, "İlk yıl için planladığımızın yaklaşık iki katı bir yatırım topladık ve bu yatırımla kısmet olursa bazı firmaları, girişimleri destekleyeceğiz. Muhtemelen onlar da bu ofiste konumlanacaklar ve onların da takibi yapılarak daha başarılı bir ticari işlem ve uluslararasılaşma olgusu elde edeceğiz." şeklinde konuştu.

Hedef Türkiye'de birincilik

YTÜ'nün üniversiteler arasında ilk 4'te yer aldığını ancak amaçlarının ilk sırada yer almak olduğunu anlatan Debik, Kovan projesinin birincilik koltuğuna oturmak için üniversiteye katkı sağlayacağını söyledi.

Debik, üniversitenin uluslararası konumuna da değinerek, "YÖK başkanımız bize ilk 100 hedefini gösterdi. Her ne kadar ilk 500 dediysek de başlangıçta, bize bir ilk 100 hedefi gösterildi ve ilk 100 için olan eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Kovan bu amaca katkı sunacak. Çünkü sizin ticari itibarınız da oraya etki ediyor." dedi.

"Girişimcilik serüvenini 360 derece kapsayan bir program"

Muhammet Garip de startup firmalarının bazen proje yönetimini tam bilmeden bazen de pazarı ve ticareti iyi bilememelerinden dolayı birtakım hatalar yapabildiklerini söyledi. Bu hataların firmaların büyümesine ve başarılı sonuçlar almasına engel teşkil ettiğine değinen Garip, "Bu teşhislerden yola çıktık. Kovan olarak firmalarımızın kuruluş aşamasından başarılı 'exit'ler yapma ya da pazarda büyümesine kadar her aşamasında ve aldıkları her nefeste onların yanında olacağımız çok profesyonel bir çalışma ortaya çıktı. Bu çalışmada çeşitli kademeler ve evreler var. Girişimcilik serüvenini 360 derece kapsayan bir program çalıştık." diye konuştu.

Garip, projenin kuluçka ve büyüme aşamasından küresel ölçekte bir başarı hikayesi çıkmasına kadar çok sıkı bir çalışma ortamı sunduğuna dikkati çekerek, "Bunun içinde sadece para desteği ve fon desteği yok parayı ve fonu yönetirken de firmalarımızın yanında olacağız. Hukuki konularda da onlarla olacağız. Pazarda iyi bir konumda yer almaları için ve pazara iyi bir noktadan girmeleri için de yanında olacağız ve birliktelik çalışacağız. Bu projeyi anlamlı kılan da bu yönü. Burada temel ilkemiz uçtan uca destek ve uçtan uca birliktelik." ifadelerini kullandı.

Muhasebeden hukuka kadar birçok hizmet sunulacak

Açılışta konuşan Kovan AŞ Kurucu Ortağı Ali Emre Erişen, istatistiklere bakıldığında girişimlerin yüzde 90'a yakınının ilk 3 yıl içerisinde kapandığına dikkati çekti. Kovan ile projelerin başarıya ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Erişen, muhasebeden hukuka kadar birçok hizmeti girişimlere sunacaklarının altını çizdi.