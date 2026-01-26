Yıldırım Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından filoya katılan 6'ncı sondaj gemisi Yıldırım, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.
Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından filoya katılan 6'ncı sondaj gemisi Yıldırım, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel