Derin deniz sondaj gemisi 'Yıldırım', Filyos Limanı'na ulaştı

Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına katılacak olan Yıldırım Sondaj Gemisi, Filyos Limanı'nın 600 metre açığına demirledi. Geminin, Mart ayı sonunda Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması bekleniyor.

LİMANIN 600 METRE AÇIĞINA DEMİRLEDİ

Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak Yıldırım Sondaj Gemisi, Filyos Limanı'nın 600 metre açığına demirledi. 'Yıldırım' sondaj gemisinin, kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından, mart ayı sonunda Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor. Mersin Taşucu Limanı'ndan 3 günde 1850 kilometre katederek, Filyos Limanı açığına demirleyen 'Yıldırım' sondaj gemisi havadan dronla görüntülendi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
