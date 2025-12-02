Haberler

Yılbaşı Kutlamaları İçin Yapay Çam Ağaçlarına Yoğun İlgi

Güncelleme:
Yılbaşı kutlamalarında tercih edilen yapay çam ağaçları, fiyat aralığı 350 liradan 15 bin liraya kadar değişirken, süsleme maliyetleri ile birlikte toplam masraf 2 bin 200 lira ile 20 bin lira arasında olabiliyor. Mağazalarda yılbaşı süsleme eşyalarına yoğun talep var.

YILBAŞI kutlamasında tercih edilen yapay çam ağacı, 350 liradan 15 bin liraya kadar alıcı buluyor. Yılbaşı ağacının fiyatı, süslemeler de eklendiğinde 2 bin 200 lira ile 20 bin lira arasında değişiyor.

Yılbaşı gecesi için otel, restoran ya da evlerde kutlama hazırlıkları başladı. Yılbaşını evde kutlamak isteyenler, hediyelik eşya satışı yapan mağazalar ile online alışveriş sitelerine yoğun ilgi gösterdi. Mağazalarda son 2 hafta evinde yılbaşı kutlayacakların süsleme eşyası satın alma telaşı başladı. Mağazalarda yapay çam ağaçları, 350 lira ile 15 bin lira arasında satışa sunuldu.

YILBAŞI AĞACI SÜSLEMENİN MALİYETİ

Süsleme için alışveriş yapanların en çok tercih ettiği 150 santimetre boyundaki yapay çam ağacı, 2 bin 450 liradan alıcı buluyor. 180 santimetre uzunluğundaki yapay çam ağacı 3 bin 250, 3 metre boyundaki 15 bin liradan satılıyor. Yılbaşı ağacı süslemelerinde genellikle kullanılan 6'lı çan 245 lira, 4'lü süs tren 245, 6'lı top 125, 4'lü küçük Noel Baba maketi 175, 12'li fiyonk 60 lira, ağaç tepeliği 300, LED ışık 245 liradan satılıyor.

YILBAŞI AĞACINDA EN ÇOK TALEP EDİLENLER

Hediyelik eşya satışı yapılan mağazanın sorumlusu Behice Öztürk, geçen yıla göre yapay çam ağacıyla süsleme malzemelerinin fiyatının yaklaşık yüzde 40 arttığına değindi. Öztürk, "Evde hazırlanacak yapay yılbaşı ağacının maliyeti, süslemeleri de eklendiğinde 2 bin 200 lira ile 20 bin lira arasında değişiyor. Süsleme için Noel Baba maketleri, renkli toplar, çok sıra ışık, yıldızlar, renkli küreler, çam dalları, çelenkler en çok tercih edilen malzemeler. İsteğe göre yılbaşı süslemesinin maliyeti daha da artabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
