Haberler

Yılbaşı öncesi şans getirdiğine inanılan kırmızı iç çamaşır ve pijamaların satışı yüzde 30 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da yılbaşı gecelerinde şans getirdiğine inanılan kırmızı iç çamaşırı ve pijama satışları, önceki yıllara göre %30 artış gösterdi. Esnaf, kırmızı rengin uğur simgesi olduğu inancıyla, yılbaşı alışverişlerinde bu ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

ADANA'da yılbaşı gecelerinde şans getirdiğine inanılan kırmızı iç çamaşırı ve pijamaların satışları, önceki yıllara oranla yüzde 30 arttı.

Kentte yılbaşı gecesi giyildiğinde uğur getirdiğine inanılan kırmızı iç çamaşırlarına yönelik talep arttı. Şans ve bereketi simgelediğine inanılan kırmızı renk, yılbaşı alışverişlerinde bu yıl da ön plana çıktı. Esnaf, gelenek haline gelen bu tercihin her yaştan vatandaş tarafından ilgi gördüğünü, kadın ve erkeklere yönelik ürünlerin yanı sıra yılbaşına özel temalı iç giyim ürünlerinin de satışlarda öne çıktığını ifade etti.

'ERKEKLERİN DE İLGİSİ YOĞUN'

Seyhan ilçesinde 10 yıldır iç giyim mağazası işleten Tuğba Kafalı, yılbaşı öncesi satışlarının arttığını ve ürünlere olan ilginin yükseldiğini söyledi. Kafalı, yılbaşında kırmızı giymenin uğur getirdiğine inanıldığını belirterek, "Bu sene satışlarımız yüzde 30 seviyelerinde arttı. Her yaş kesimine uygun iç çamaşırlarımız var. Bunun yanı sıra iç çamaşırı giymek istemeyen vatandaşlarımız için kırmızı çorap seçeneklerimiz de bulunuyor. Erkeklere özgü pijamaların yanı sıra kadınlar bu yıl geceliklere de ilgi gösteriyor. Kırmızı iç çamaşırlarının fiyatları 500 ile bin TL arasında değişiyor. Erkeklerin de bu ürünlere ilgisi yoğun. Eşlerine hediye almaktan ziyade, kendileri alıp giyerek şans getirdiğine inanıyorlar" dedi.

'KIRMIZI RENGİN UĞUR GETİRDİĞİNE İNANIYORUM'

Alışverişe gelen Yusuf Hakverdi, "Her yıl, yıl sonu geldiğinde yılbaşıyla ilgili alışveriş yapıyorum. Kırmızı renginin uğur getirdiğine inanıyorum. Eşime ve çocuklarıma yılbaşında hediyeler alıyorum. Yılın son günü ve yeni yılın ilk anlarında kırmızı giymenin şans getirdiğine inanıyoruz. Bu nedenle kırmızı giyerek yeni yıla giriyoruz. Kırmızı giydikten sonra yeni yıldan beklentimiz daha fazla oluyor. Umarım bu yıl da uğur getirir. Yeni yıldan temennimiz huzur ve sağlık getirmesi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu
Manchester United'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?