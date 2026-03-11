Haberler

İşçiler, Yevmiyeleri Ödenmediği İçin Ofiste Bulunan Malzemeleri Çaldı

Güncelleme:
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde inşaatta çalışan üç işçi, alacaklarını almak için ofisten bir laptop ve iki fotokopi makinesi aldı. İşçiler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde inşaatta çalışan 3 işçi, yevmiyeleri ödenmediği gerekçesiyle ofiste bulunan 1 laptop ile 2 fotokopi makinesini aldı. Mahkemeye çıkarılan işçiler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün ilçeye bağlı Dedeler köyünde inşaatta meydana geldi. İddiaya göre inşaat alanından 2 fotokopi makinesi ve 1 laptop çalındı. Firma yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda inşaatta çalıştığı öğrenilen Muhlis Ö., Vedat Ö. ve Önder A.'nın malzemeleri bir otomobile yükleyerek kaçtıklarını belirledi. Bolu'nun Mengen ilçesinde yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede, maaşlarını alamadıklarını ve hiçbir yetkiliye ulaşamadıklarını öne süren şüpheliler, seslerini duyurmak için 2 fotokopi makinesi ve 1 laptop aldıklarını itiraf etti. 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

