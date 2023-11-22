Yeşilyurt Belediyesi, Yeşiltepe'nin yollarını modernleştiriyor

Vatandaşların ulaşım konforunu arttırmak için ilçede yol düzenleme ve asfaltlama seferberliği başlatan Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinin ulaşım ağını düzenleyerek hareketli bir yapıya sahip Yeşiltepe'nin yollarını modern bir yapıya kavuşmasını sağlıyor.

Yeşilyurt Belediyesi 2023 yılı faaliyet programı çerçevesinde yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde mevcut yollar onarılırken, ihtiyaç duyulan yerlerde de yeni yollar açılmaya devam ediliyor.

Kış mevsimi öncesi çalışmalarını aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun bir tempoyla çalışarak ilçenin birçok yerindeki sorunları çözerek, ulaşımdaki kalite standartını yükseltiyor.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde ki çalışmaları inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, araç kapasitesinin arttırılmasıyla birlikte aynı gün içerisinde iki kat iş yaptıklarını söyledi.

İlçenin birçok farklı noktasında eş zamanlı çalışma yürütüldüğünü belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çalışmaların kış ayları öncesi hızlandırıldığını kaydetti.

6 Şubat depremlerinden ciddi seviyede etkilenen Yeşiltepe'nin tüm bölgelerinde belirlenen eksikliklerin güçlü ve kalıcı yatırımlarla giderdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Geçtiğimiz ay araç filomuza yeni iş makineleri ekledik. Ciddi bir kaynak aktararak vatandaşlarımızın hizmetine tahsis ettiğimiz araçlarımızla birlikte tespit edilen sorunları daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Yaşadığımız deprem felaketlerinin yanı sıra değişen hava şartları ve aşırı kullanımdan dolayı yıpranan yollarımızı teker teker yeniliyoruz. Sadece bu yıl içerisinde 300 km sathi kaplama ve 70 bin sıcak asfalt serimi yaparak ilçemizin ulaşım kalitesinin yükselmesi noktasında etkin ve kararlı bir çalışma yürüttüğümüzü gözler önüne serdik. Kış ayı öncesinde çalışmalarını hızlandıran Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 7/24 çalışarak planladığımız yatırımları vatandaşlarımızın emrinde sunuyorlar. Bu çalışmalar bizi, ilçemizin geleceğine yönelik vizyonuna bir adım daha yaklaştıracaktır. İlçemizin en hareketli bölgelerinden olup, deprem felaketinden ciddi seviyede etkilenen ve yolları bozulan Yeşiltepe'nin muhtelif bölgelerinde yol yenileme ve iyileştirme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Soğuk havaların kendisini hissettirdiği bu dönemlerde vatandaşlarımızın ulaşım anlamında her hangi bir sorun yaşamaması için imkanlarımızı seferber ettik, personellerimiz yoğun bir gayretle çalışıyor. Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizin ara sokaklarındaki yolları sıcak asfalt ile modern bir görüntüye ulaştırıp araç ve yaya trafiğini konforlu hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

Çalışmaları yakından takip eden esnaflar ve mahalle sakinleri, "Yeşilyurt Belediyesi'nin bu çalışmalarından dolayı Başkanımıza ve tüm ekibe teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - MALATYA