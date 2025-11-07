Haberler

Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, 30 bin konutun inşa edildiği İkizce'de depremzedelerle buluştu

Güncelleme:
Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, 30 bin deprem konutunun inşa edildiği İkizce'de vatandaşlarla buluştu.

Yeşilyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı İlhan Geçit, İkizce TOKİ deprem konutları 2. Bölge 1. Etap'ta "Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor" etkinliğine katıldı.

Depremzede site sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Geçit, 30 bin konutun yanı sıra ticarethaneler, ofisler, okullar, gençlik merkezi, cami, spor sahaları ve sağlık ocaklarının da yer alacağı İkizce bölgesinin Malatya'nın yeni cazibe merkezi olacağını ifade etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, İkizce'nin yeni yatırım alanlarıyla birlikte Malatya'nın en güçlü alt merkezlerinden biri konumuna yükseleceğini belirterek, "Büyük ve güçlü bir devlet olduğumuzu, 6 Şubat depremlerinden bugüne kadar şehrimizin farklı bölgelerinde ve ilçemizde hayata geçen yeni konutlar ve işyerleriyle birlikte bir kez daha tüm dünyaya göstermiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve güçlü liderliğinde, bakanlıklarımızın, Valiliğimizin, milletvekillerimizin, ilgili tüm kurumlarımızın büyük gayretleriyle Malatya ve Yeşilyurt yeniden inşa ediliyor. İkizce TOKİ deprem konutlarında hayatın başlamış olması, vatandaşlarımızın güvenli evlerine taşınmış olması bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

30 bin konutluk alt merkez kuruldu

İkizce bölgesine kazandırılacak yeni yatırımlar hakkında da bilgiler veren Geçit, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 30 bin konutun bulunduğu bu yeni yaşam alanımıza taşınan vatandaşlarımızın sorunlarını, doğru, planlı ve sistemli yatırımlarla çözüme kavuşturmak için dört koldan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimizin fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla gençlik merkezi projemizi hayata geçireceğiz. LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz için ücretsiz kurs merkezleri kurmayı planlıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, bu bölgeye büyük bir spor kompleksi kazandırmak üzere önemli bir proje yürütüyor. Valiliğimiz ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından da anaokulundan liseye kadar tüm kademeleri kapsayan eğitim kurumlarının inşası devam ediyor."

Toplantıya, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, Emlak Konut yöneticileri ve ilgili kurumların temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
