Yeşilay ve DSÖ'den Bağımlılıkla Mücadele İçin Önemli Anlaşma

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi, alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığına karşı yürütülen ulusal ve uluslararası projeleri ileriye taşımak amacıyla, iyi niyet anlaşmasına ilişkin İstanbul'da imza töreni düzenlendi.

Anlaşmaya ilişkin imzalar, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ile DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Atatrah tarafından atıldı.

Dinç, buradaki konuşmasında, bir insana en çok yakışan şeyin bağımsızlık olduğunu, bu doğrultuda yaptıkları işi, kıymetli, önemli ve kutsal olarak gördüklerini anlattı.

Bağımlılıklara yönelik 105 yıldır sürdürdükleri bir mücadele olduğunu ve dünyaya örnek olacak bağımlılıkları önleme, rehabilitasyon çalışmaları yürüttüklerini aktaran Dinç, "Yeşilay olarak Türkiye'mizin her bir noktasında gece gündüz tek bir amaçla insanımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin bağımlılıklardan korunması ya da kurtarılması amacıyla çalışma gösteriyoruz. Bütün bunların özellikle bu dönemde yeterli olmadığını biliyoruz. Çünkü bağımlılık hem dünyada hem ülkemizde hızla büyüyen bir tehdit, salgın olarak her birimizi tehdit ediyor." diye konuştu.

Bağımlılıklardan dolayı Türkiye'de 78 milyar dolarlık ekonomik kayıp yaşandığını dile getiren Dinç, "Hal böyleyken sadece yerel bir mücadele yeterli olmaz. Küresel bir mücadeleye girişmek, konunun bütün partnerlerini sürece dahil etmek gerekiyor. Bu noktada da hem Birleşmiş Milletler (BM) hem DSÖ, yaygınlık, etki, güç anlamında Yeşilay'ımızın en önemli partnerleri olarak çalışmalarımızı beraber sürdüğümüz iki kuruluş." ifadelerini kullandı.

Dinç, DSÖ ile aktif bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerin belirterek, şunları söyledi:

"Yeşilay olarak DSÖ'nün organize ettiği alkol, uyuşturucu ve davranışsal bağımlılıklar kurumuna her yıl düzenli olarak katkıda bulunuyoruz. Bu imza, bağımlılıkla mücadelenin sadece yerel değil uluslararası düzeyde en önemli partnerlerimiz olan BM ve DSÖ ile beraber yürütülmesine ne kadar önem verdiğimizi ve bu konudaki çalışmalarımızın hızını ne kadar arttıracağımızı gösteriyor."

"Halk sağlığını geliştirmek, asla tek bir aktörün başarısı olamaz"

DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Atatrah ise, "Yeşilay ile imzaladığımız bu işbirliği anlaşması Türkiye'de ve dünyada sağlık, dirençlilik ve iyi olma halini güçlendirmeye yönelik ortak vizyonumuzu yansıtıyor. Bu tür ortaklıklar, DSÖ'nün misyonunun temelini oluşturuyor, halk sağlığını geliştirmek, asla tek bir aktörün başarısı olamaz. Bu, işbirliği, güven ve kanıta dayalı çalışma gerektirir." dedi.

İşbirliği anlaşması ile uluslararası sağlık ve önleme stratejilerinin yaygınlaştırılması ve uygulanması, kanıta dayalı önleyici politikaların desteklenmesi ve gençlerin bağımlılık risklerinden korunmasına yönelik işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

İmza törenine DSÖ Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi Departmanı Temsilcisi Dr. Laura Vremis, İnsani Krizler ve Sağlık Krizlerine Hazırlık Avrupa Merkezi Başkan Vekili Dr. Yolanda Bayugo, BM Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri ile basın mensupları da katıldı.