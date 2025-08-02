Yeşilay, Samsun'da Pickleball Turnuvasıyla Bağımlılığa Dikkat Çekiyor

Yeşilay Samsun Şubesince bağımlılığa dikkati çekmek için bir tür raket sporu olan pickleball turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve spor Bakanlığı ve Canik Belediyesinin katkılarıyla Samsun Millet Bahçesi'nde düzenlenen turnuvaya Yeşilay gönüllüleri, Samsun Pickleball Derneği üyeleri ile aileler katıldı.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, AA muhabirine, aileleri ve çocukları sporla buluşturarak bağımlılıktan uzak tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede sporun en etkili yollardan biri olduğunu vurgulayan Güneş, "Pickleball bir sportif faaliyet. Gençler, aileler, çocuklar ne kadar sporla vakit geçirirlerse bağımlılıklardan da o kadar uzak duruyor. Bir kişi sosyal, kültürel faaliyetlerde bulunmazsa zararlı faaliyetlerde daha çok bulunmaya başlıyor. Bu etkinlikleri aileler ile birlikte yapmaya çalışıyoruz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız 2025 yılını Aile Yılı ilan etti. Ailelerin çocuklarıyla vakit geçirebilmesi için ortak paydalar oluşturmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Samsun Pickleball Derneği Başkanı Semih Üzer ise aileler ve gençlerle güzel vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Aileleri kaynaştırmak ve birleştirmek adına pickleball etkinlikleri düzenliyoruz. Canik Belediyesine destekleri için teşekkür ediyoruz." dedi.