Yeşilay'dan Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Turu

Yeşilay'dan Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Turu
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Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, 12. kez düzenlenecek bisiklet turuna herkesi davet etti. Etkinlik 1 Haziran'da, Adana'da Merkez Park'ta saat 9.30'da başlayacak.

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, bu yıl 12'nci kez organize edilen bisiklet turuna herkesi beklediklerini belirtti.

Yıldırım, Yeşilay'ın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla organize ettiği etkinliğin 81 ilde 1 Haziran'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Adana'da etkinliğin Merkez Park'ta saat 9.30'da başlayacağını anlatan Yıldırım, herkesi hem sağlıklı yaşam hem de bağımlılıklara karşı mesaj vermek amacıyla bisiklet turuna beklediklerini ifade etti.

Yıldırım, etkinliğe katılanlara çeşitli ikram ve hediyeler de verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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