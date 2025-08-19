Yeşilay'dan Bisikletle Sağlıklı Yaşam Projesi

Yeşilay Samsun Şubesince "Sağlıklı Yaşam İçin Öğreniyorum" projesi kapsamında toplumu sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, beraberindeki Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu Samsun Temsilcisi Abdurrahman Güner ile Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk'ü makamında ziyaret etti.

Güneş, söz konusu proje konusunda Baştürk'e bilgi verdi.

Projenin bisiklet kullanımı arttırmayı hedeflediğini vurgulayan Güneş, "Hareket etmenin en sağlıklı ve eğlenceli araçlarından biri olan bisikletin gündelik hayatın bir parçası haline getirilmesini ve bağımlılıklardan uzak bir yaşam bilincinin kazandırılmasını amaçladık." dedi.

Bu kapsamda belirlenecek okullarda 4. sınıf öğrencilerine yönelik bisiklet kullanımı ve özendirme eğitimleri düzenleneceğini aktaran Güneş, "Çocuklarımız bisiklet kullanımıyla hem sağlıklı yaşama kavuşacak hem de olumsuz alışkanlıklardan uzak durarak kendilerini geliştirici faaliyetlerde daha çok yer alacaklar." ifadelerini kullandı.

Güner ise eğitimlerde pedalları sökülmüş bisikletlerle çocuklara denge kurmayı öğreteceklerini anlattı.

Denge eğitiminin önemini anlatan Güner, "Çocuklar hızlanma esnasında ayaklarını yerden kaldırdıklarında dengeyi öğrenerek düşmeden devam edecek. Dengeyi sağlayan öğrencilerimiz pedallı bisiklete geçecek. Bisiklet sürmesini bilen çocuklar için de sürüş hakimiyetini artırmaya yönelik çalışmalar yapacağız. Bisikletin çocukların yaşam felsefesi olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Güneş, ve Güner, Samsun Vali Yardımcısı Baştürk'e proje hakkında sunum da yaptı.