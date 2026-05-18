Yeşilay Genel Başkanı Dinç: Bağımlılıklara her yıl 75 milyar dolar kaybediyoruz

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılıkların Türkiye'ye yıllık 75 milyar dolara mal olduğunu belirterek, tütün bağımlılığı nedeniyle her yıl 120 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

YEŞİLAY Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, "Tüylerimiz ürpererek gördüğümüz bir gerçek var. Bağımlılıklara her yıl 75 milyar dolar para kaybediyoruz. Bu 75 milyar doları bağımlılıklara kaybetmesek, ülkemize kaynak olarak kullanılsa ne kadar problemimizin çözüleceğini, büyük problemlerimizin ne kadar hızlı bir şekilde ortadan kalkacağını sizlerin takdirine bırakıyorum" dedi.

'19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' etkinlikleri kapsamında Samsun'da Yeşilay Şubesi tarafından düzenlenen 'Gençlik Buluşması ve Yeşilay Fest'e Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç de katıldı. Festival öncesi Dinç, Samsun Yeşilay Şubesi'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Türkiye'de her yıl 120 bin insanı tütüne bağlı hastalıklardan dolayı kaybedildiğini ifade eden Dinç, "Tütünden dolayı yardıma başvuran insanları çok takdir ediyoruz. Çünkü tütün bağımlılığının normalleştirildiği, daha kabul gördüğü bir dönemden geçiyoruz. 'Bununla uğraşmayın, çok daha fazla sıkıntılı bağımlılıklar var' deniyor. 'Tütüne razıyız, ötekiler olmasın' deniyor. Halbuki bu memlekette her yıl 120 bin insanımızı tütüne bağlı hastalıklardan dolayı kaybediyoruz. Hiçbir bağımlıkta bu kadar büyük kaybımız yok. O yüzden tütün bağımlılığı meselesini çok ciddiye alıyoruz. Tütün bağımlılığından insanımızı kurtarmak için elimizden geleni yapmaya hazırız" diye konuştu.

'TOPLUMUN PROBLEMİ'

Bağımlılıklara dair bilgi veren Dinç, "Bağımlılıkla alakalı ısrarla vurguladığımız bir gerçek var. O da şu, bağımlılık, bir kişinin bir ailenin problemi değildir. Bütün bir toplumun problemidir. ve sadece bir kişinin fiziksel, psikolojik, ruhsal sürecini etkilemez. Bütün bir toplumun asayiş başta olmak üzere birliğini, beraberliğini, düzenini, güvenini ciddi anlamda etkiler. Bu nedenle bağımlılıkların ekonomiye etkisiyle alakalı bir rapor hazırladık. Çok tüylerimiz ürpererek gördüğümüz bir gerçek var. Her yıl 75 milyar dolar para kaybediyoruz bağımlıklara. Bu 75 milyar doları bağımlıklara kaybetmesek, ülkemize kaynak olarak aktarılsa, kaynak olarak kullanılsa ne kadar problemimizin çözüleceğini, büyük problemlerimizin ne kadar hızlı bir şekilde ortadan kalkacağını sizlerin takdirine bırakıyorum. Bu konularda da en büyük kalemimiz, kumar bağımlılığı. En çok kaybı kumardan yaşıyoruz. Yine madde bağımlılığıyla alakalı YEDAM'a çok sayıda kardeşimiz başvurmuş" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
