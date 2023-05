Yeşil Sol Partili İbrahim Akın: "Bu Sistem ve Bu İktidar Bitmiştir, Tükenmiştir. Sadece Bir Mühürlük Canı Kalmıştır"

Yeşil Sol Partisi Eş Sözcüsü İbrahim Akın, TRT'de partisi adına yaptığı propaganda konuşmasında; "Türkiye, tarihin en ağır kriz koşullarında, tarihin en önemli seçimlerine gidiyor. Bugün yaşadığımız bütün krizlerin merkezinde adına Cumhurbaşkanlığı Sistemi denilen bu ucube sistem vardır. Derin ekonomik kriz tüm toplumu açlığa, sefalete, işsizliğe, geçim derdine mahkum etmiştir. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, şeffaflık, insani özgürlük ve mutluluk endekslerinde ve ekonomik göstergelerde Türkiye her gün dibe batıyor. Bu sistem ve bu iktidar bitmiştir, tükenmiştir. Sadece bir mühürlük canı kalmıştır" dedi.

İbrahim Akın, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için bugün TRT'de partisi adına propaganda konuşması yaptı. Akın, yurttaşlara seslendiği konuşmasında şunları söyledi:

"Değerli halkalarımız, Yeşil Sol Parti ağacının altında toplanan kadınlar, gençler, engelliler, işçiler, emekçiler ve tüm ezilenler. Halklarımızı seçeneksiz bırakmaya çalışan zalimlere karşı Yeşil Sol Parti'ye gönül veren milyonlar, bugünümüzü ve geleceğimizi tek adam rejimine bırakmayacağız diyen gençler, erkek şiddetine, kadın yoksulluğuna, işsizliğe karşı isyanı büyüten kadınlar, inanç ve kimlikleri sebebiyle ayrımcılığa uğrayan ve ezilen tüm halklar, felaket iktidarı tarafından parasıyla satıldığı için çadır alamayıp soğukta, yağmur altında kalan depremzedeler, sağlamcı ideolojinin tüm saldırılarını ve ayrımcılıklarını esastan reddeden, eşit, onurlu ve bağımsız yaşam hakkını engelli yurttaşlar, iktidarın yarattığı toplumsal nefretin öznesi haline getirilen ve ucuz işgücü olarak görülen mülteciler, halkların vergisiyle yayın yapan ancak bizlere bir saniye olsun ekranda yer vermeyen iktidarın yayın organı olarak çalışan TRT'den hepinizi Yeşil Sol Parti adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

"BİZLER, HUZURLU BARIŞ İÇİN SAVAŞA VE ŞİDDET POLİTİKALARINA KARŞI DURANLARIZ"

Değerli halklarımız, kapatma ve kumpas davalarına karşı seçeneksiz değiliz dedik, statükocu rejime ve restorasyoncu anlayışa da mecbur değiliz dedik ve Yeşil Sol Parti çatısı altında toplandık. Bizler, huzurlu barış için savaşa ve şiddet politikalarına karşı duranlarız. Yüzyıl boyunca varlığı, kültürü, inancı, anadili inkar edilenleriz. Kürt sorununa demokratik çözümü getirecekleriz. Yaşamı var eden emekçileriz, işçileriz. 'İstanbul Sözleşmesi bizlerin' diyen kadınlarız. Eğitimde fırsat eşitliğini savunan, 'anadilde eğitim haktır' diyenleriz. 'Yaşamın her alanında ben de varım' diyen engelli yurttaşlarız. 'Eşbaşkanlık, eşit temsiliyet mor çizgimizdir' diyenleriz. Şimdiyi gençlik öncülüğünde inşa edenleriz. Doğa ve bütün canlı yaşamı ranta karşı savunanlarız. Üçüncü yol mümkün diyerek, Yeşil Sol Parti'yle buradayız, birlikte değiştireceğiz. Demokratik yeni yüzyılı birlikte kuracağız. Değerli halklarımız, yüzüncü yıl vesilesiyle demokratik cumhuriyet talebimizi çok daha gür şekilde dillendiriyoruz. Yüzyıl önce kurulmuş cumhuriyet, ne yazık ki demokrasiyle buluşamadı. Bu demokrasi yoksulluğu, pek çok toplumsal sorunu doğurdu. Kürt sorunu bu sorunların en büyüğüdür. Kürt sorunu aynı zamanda bir demokrasi sorunudur. Kürt sorunun çözümü için cumhuriyeti demokrasiyle buluşturmak zorundadır. Demokratik cumhuriyet ile tüm etnik, kültürel kimliklerin ve inançların eşit ve özgür olarak bir arada var olduğu. Varlıkların anayasal güvence altına alındığı bir düzen kuracağız. Bu düzende erkek egemenliği, doğa talanı, emek sömürüsü asla var olmayacaktır. Demokrasi esas alınacaktır. Bizler Yeşil Sol Parti olarak Kürt sorunun ortak vatanda, demokratik ve barışçıl çözümü için, bütün inançlara yönelik eşit ve özgür yurttaşlığın sesi için, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden hayata geçirilmesi için, ekolojik bir yaşam için, emeğin değeri, adil bölüşüm için demokratik cumhuriyet diyoruz. Demokratik cumhuriyet yeni bir güne uyanmanın adıdır.

"YAŞADIĞIMIZ BÜTÜN KRİZLERİN MERKEZİNDE ADINA CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ DENİLEN BU UCUBE SİSTEM VARDIR"

Değerli halklarımız, Türkiye, tarihin en ağır kriz koşullarında, tarihin en önemli seçimlerine gidiyor. Bugün yaşadığımız bütün krizlerin merkezinde adına Cumhurbaşkanlığı Sistemi denilen bu ucube sistem vardır. Derin ekonomik kriz tüm toplumu açlığa, sefalete, işsizliğe, geçim derdine mahkum etmiştir. Milyonlarca asgari ücretli ve emekli açlık sınırının altında ücretsiz yaşam mücadele vermektedir. Milyonlarca çiftçi tarlasını ekememekte, her gün daha fazla borçlanarak iflasın eşiğine gelmektedir. Yeni sisteme geçildikten bu yana tüm göstergeler kötüye gitti. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, şeffaflık, insani özgürlük ve mutluluk endekslerinde ve ekonomik göstergelerde Türkiye her gün dibe batıyor. Bu sistem ve bu iktidar bitmiştir, tükenmiştir. Sadece bir mühürlük canı kalmıştır. 14 Mayıs'ta sandığa git, mührünü eline al ve Yeşil Sol Parti'nin ağacının altına evet mührünü vur, bu faşist iktidara son ver. Yeşil Sol Parti'yi Meclis'e daha güçlü bir biçimde gönder. Değerli halklarımız, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken parlamento seçimleri çok önemlidir çünkü yeni dönem parlamentosu kurucu bir misyon üstelenecektir. Bu misyonun en önemli aktörü, yeni dönemin anahtarı Yeşil Sol Parti olacaktır. Yeşil Sol Parti, Meclis'e sizlerin oylarıyla güçlü bir şekilde girecek, hiç kimse halkın kaynaklarını bir avuç sermayedarlarına peşkeş çekemeyecek, emekçileri karın tokluğuna, sefalet ücretine çalıştırılamayacak, hiçbir grev yasaklanamayacak, kar uğruna doğa talan edilemeyecek, hukuksuz bir şekilde işlerinden atılan ve sosyal ölü haline getirilen tüm KHK'lılar işlerine iade edilecek, nükleer santraller kapatılacak, gençler işsizlik ve geleceksizlikle mahkum edilemeyecek, eğitim ve sağlık kademesinin her kademesi ücretsiz olacak, engelsiz bir yaşam inşa edilecek, engelli yurttaşların sorunlarının çözümü amacıyla Engelliler Bakanlığı kurulacak, Türkiye Parlamentosu yeşil Sol Parti'nin eliyle bir kadın parlamentosu olacak, İstanbul Sözleşmesi tekrar yürürlüğe alınacak, 8 Mart resmi tatil ilan edilecek, Kadın Bakanlığı kurulacak, her yurttaş temel yurttaşlık geliri hakkı elde edecek, halkın iradesini çalan kayyumlar son bulacak, kamuya işe alımlarda mülakat sistemi kaldırılacak, köprüler, otoyollar sadece bir kuruluşa kamulaştırılacak, saray icraatları durdurulacak, saraylar halkın hizmetine açılacak, saray rejiminin uçan sarayları ve yat filoları satılacak, saray ve yandaşlarının saltanatı son bulacak, kaynakları halka aktarılacak. Tüm bu değişimin anahtarı sizlerin elinde. Geleceğiniz için, doğa için ve büyük değişim için Yeşil Sol Parti'nin ağacına mührünüzü vurun. Yeşil sol Parti'nin ağacıyla demokrasi filizlenecek.

"YEŞİL SOL PARTİ'YE VERECEĞİNİZ HER OY; UMUDA, AYDINLIK YARINA VERİLECEKTİR"

Değerli halklarımız demokrasi olmazsa yaşam olmaz. Şu an yaşadığımız sorunların temel nedeni AKP- MHP iktidarının demokrasi düşmanı olmasıdır. Bu nedenle biz evde, işyerinde, sokakta, okulda, her yerde demokrasi talebi anlamına gelen radikal demokrasiyi savunuyoruz, yeni yaşamı savunuyoruz. Değerli halklarımız Yeşil Sol Parti'ye vereceğiniz her oy; umuda, aydınlık yarına verilecektir çünkü Yeşil Sol Parti'ye oy vermek; kriz politikaların son bulması, hasta tutsakların özgürlüklerine kavuşması demektir. Yoksulluğun, işsizliğin, emek sömürüsünün son bulması, yoksulluğun kadınlaşmasına izin vermemektir. Çocukları toplumsal özne olarak görmektir. SMA hastalarının yaşam hakkını savunmaktır. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı düşman siyasetine karşı tüm kültürlerin, kimliklerin, inançların bir arada ortak yaşamını esas almaktır. İş güvenliği sağlamayan, patronlardan, sermayeden yana olan bu iktidara iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğimiz canların hesabını sormaktır. Kaz Dağları'nı, İkizdere'yi, Akbelen'i ranta ve talana karşı savunmaktır. Kesilen ağaçlarıyla Cudi'yi, Gabar'ı; yanan ormanlarıyla Marmaris'i, Muğla'yı yeniden yeşertmektir. Sevgili halklarımız, tüm bileşenlerimiz, ittifaklarımız ile birlikte Yeşil Sol Parti olarak tek liste ile seçime gireceğiz. Yeşil Sol Parti'nin amblemi, halkların etrafında kenetlendiği, gölgesinde serinlediği ve özgürlük nefesini aldığı ağaçtır. Bu ağaç, sarayın korkulu rüyası, halkların bahar müjdesidir.

Her türlü medya ambargosuna, engellemelere rağmen ev ev, kapı kapı dolaştık. Amblemimizi örnek oy pusulası üzerinde halklarımıza tanıttık. Ben bir kez daha tüm halklarımıza seslenmek istiyorum. Tek bir oyumuz dahi boşa gitmemelidir. Oy pusulasında ağacı gördüğümüz yerin altına evet mührünü basarak felaket iktidarını göndereceğiz. Tüm renklerimizle ağacımızın etrafında büyük halaylarımızı kuracağız. Sevgili kadınlar, gençler, işçiler, emekçiler, tüm haklarımız; bin kez budadılar körpe dallarımızı, bin kez kırdılar. Yine çiçekteyiz, işte meyvedeyiz. Tarihi zaferimizi kutlamaya bir gün kaldı. Gün, Yeşil Sol Parti ağacı etrafında toplanma günüdür. Sadece oy kullanmakla kalmayacağız. Oyumuzu kullandıktan sonra sandıklarımızı koruyacağız. 24 saat uyumayacağız. Oylarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Buradayız, birlikte değiştireceğiz."