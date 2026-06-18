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Sanayide yeşil dönüşüm yolculuğu Bursa'dan başladı

Sanayide yeşil dönüşüm yolculuğu Bursa'dan başladı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Türkiye Yeşil Sanayi Buluşmaları' programının ilk durağı Bursa oldu. Program kapsamında 9 ilde sanayiciler ve uzmanlar bir araya gelerek yeşil dönüşüm, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim konularında bilgi paylaşımı yapacak.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ' Türkiye Yeşil Sanayi Buluşmaları'nın, 9 ili kapsayan programının ilk durağı, Bursa oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bursa ile başlayan program çerçevesinde, Türkiye'nin önde gelen sanayi kentleri olan Denizli, Kayseri, Tekirdağ, Samsun, Konya, Gaziantep, Adana ve İzmir'de; bakanlık uzmanları, sanayiciler, akademisyenler ve sektör paydaşlarının katılımıyla, ticaret ve sanayi odalarının ev sahipliğinde 'Yeşil Sanayi Buluşmaları' gerçekleştirilecek. 9 ilde yapılacak buluşmalarla, sanayide yeşil dönüşüm çalışmalarına hız kazandırılması, kaynak verimliliğinin desteklenmesi, bilgi paylaşımının artırılması ve sanayi üretiminin sürdürülebilir bir anlayışla geliştirilmesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen 'Yeşil Sanayi Buluşması'nda da sanayi işletmelerine yeşil dönüşüm sürecinde yararlanabilecekleri ulusal ve uluslararası finansman kaynakları, destek mekanizmaları ve teşvik programlarına ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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