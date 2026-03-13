İstanbul'da dolandırıcılık soruşturmasında 2 şirkete kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin Esenyurt'ta kurulacak Innovia 4 projesi kapsamında mağdurları dolandırdığı ve yurt dışına mal varlığı kaçırdığı tespiti üzerine, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 2 şirkete kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin Esenyurt'ta kurulacak Innovia 4 projesi kapsamında mağdur şahısları dolandırdığı ve yurt dışına mal varlığı kaçırdığı tespit edildi.

Söz konusu iddialarla ilgili soruşturma konusu suçların işlendiğine ve şirketlerin bu suçlardan menfaat elde ettiğine dair somut delillere dayanan şüpheler bulunması nedeniyle, mal varlıklarının yurt dışına kaçırılmasının engellenmesi ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik AŞ'ye İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla TMSF kayyum olarak atandı.