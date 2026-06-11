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Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Mutlu'dan Ali Babacan'a Ziyaret

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Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek siyasi gündem ve ekonomi konularını görüştü.

(ANKARA) - Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Genel Başkanı Mutlu'yu parti genel merkezinde ağırladı.

Görüşmede, Türkiye'nin siyasi gündemi, ekonomik gelişmeler ve siyasi partilerin ülkenin geleceğine yönelik sorumlulukları ele alındı.

Karşılıklı fikir alışverişiyle geçen görüşmede, farklı siyasi görüşlerin diyalog içerisinde olmasının demokrasinin güçlenmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Mutlu, Türkiye'nin ortak meselelerinin çözümünde yapıcı siyasetin önemine dikkati çekerek, siyasi nezaket ve karşılıklı saygının demokratik kültürün vazgeçilmez unsurları olduğunu ifade etti.

Mutlu da ev sahipliği dolayısıyla Babacan'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: ANKA
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