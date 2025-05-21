Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu Bolu'da Vatandaşlarla Buluştu

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu Bolu'da Vatandaşlarla Buluştu
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Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Bolu'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, partinin hedeflerini ve politikalarını anlattı. Ekonomik sorunlara da değinen Mutlu, güçlü ve müreffeh bir Türkiye inşa etme hedefini vurguladı.

(BOLU) - Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Milletimiz kördüğüm olmuş sorunlarına çözüm bekliyor, umut bekliyor. Biz de bu umudu yeşertmek için buradayız" dedi.

Mutlu, partisinin saha çalışmaları kapsamında Bolu'yu ziyaret etti. Parti heyetiyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette esnaf ve diğer yurttaşlarla birebir temas kuran Mutlu, partisinin politika ve hedeflerini anlattı.

Parti yetkilileri, vatandaşlardan gelen görüş ve talepleri not etti, politika geliştirme süreçlerine kaynak olarak değerlendireceklerini belirtti.

"Yolumuz halkın yolu"

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Mutlu, bölgedeki ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bolu'da yurttaşlarımızla bir araya geldik. Bizleri sıcak bir ilgiyle karşıladılar, her birine bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Vatandaşın birçok derdi var. Biz de dertlerini dinledik, çözüm önerilerimizi sıraladık. Edebileceğimiz yardımlar var mıdır, değerlendirdik. Bugün Bolu'da gördük ki, milletimiz kördüğüm olmuş sorunlarına çözüm bekliyor, umut bekliyor. Biz de bu umudu yeşertmek için buradayız. Bizim yolumuz, halkın yoludur; onların dertleriyle dertlenmek, çözüm için ter dökmek boynumuzun borcudur."

" Türkiye'yi yeniden kendi ayakları üzerinde duran bir ülke yapacağız"

Mutlu, vatandaşın yaşadığı ekonomik sorunlara da değinerek, "Bizim hedefimiz üreten, adil paylaşan, kendi kendine yeten bir Türkiye inşa etmektir. Milli ve yerli üretimle kalkınacak, çiftçimizin yüzünü güldürecek, işsizliği tarihe gömeceğiz. Türkiye'yi yeniden kendi ayakları üzerinde duran, güçlü ve müreffeh bir ülke yapacağız. Tüm çabamız, mücadelemiz, çalışmalarımız bu amaca yönelik" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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