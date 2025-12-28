Haberler

Bakan Uraloğlu: 9 ZACENS tipi sarnıç vagonu Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildi

ULAŞTIRMA Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen ZACENS tipi akaryakıt ve ikmal vagonlarının Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildiğini açıkladı. Bu vagonlar, ordunun lojistik gücüne katkı sağlayacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen ZACENS tipi sarnıç akaryakıt ve ikmal vagonlarının Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde üretilen ZACENS tipi sarnıç yük vagonlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Uraloğlu, sivil taşımacılık alanındaki üretimlerin yanı sıra savunma sanayine yönelik çalışmalarla da öne çıkan TÜRASAŞ'ın, bu kez ordunun lojistik gücüne katkı sağlayacak önemli bir üretimi daha başarıyla tamamladığını belirtti. TÜRASAŞ tarafından üretilen 9 adet ZACENS tipi sarnıç vagonunun Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildiğini belirten Uraloğlu, "UAIS tipi askeri tank taşıma vagonlarının ardından yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız yeni yük vagonlarımız enerji kaynaklarının nakliyesinde kritik rol oynayarak ordumuzun lojistik gücüne güç katacak. Bu vagonlar, akaryakıt ikmalinde ve NATO POL tesislerinin operasyonlarında kullanılmak üzere tasarlandı. ZACENS tipi vagonlar, uluslararası standartlara uygun olarak, akaryakıt ve sıvı malzemelerin güvenli taşınması ve depolanması amacıyla geliştirildi. Demir yolu araçlarımızla sadece şehirler arası taşımacılığı değil, aynı zamanda ordumuzun kritik operasyonel ihtiyaçlarını da karşılamayı hedefliyoruz. Yerli ve milli çözümlerle geliştirilen bu vagonlar, askeri lojistikte kesintisiz bir tedarik zinciri oluşturacak, enerji kaynaklarının sevkiyatında da büyük rol oynayacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
