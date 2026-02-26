Savunma sanayisi CANGÖZ Projesi'yle sosyal hizmetlere katkı sağlayacak

Savunma sanayisinde geliştirilen teknolojiler, Yapay Zeka Destekli ve Gerçek Zamanlı İzleme, İkaz ve Güvenlik Risklerinin Yönetimi (CANGÖZ) Projesi kapsamında sosyal hizmetlerde kullanılacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında projeye yönelik olarak işbirliği protokolü imzalandı.

SSB Başkanı Haluk Görgün, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, CANGÖZ Projesi'nin bakım merkezlerinde hem personel servis hizmet kalitesini artıracak hem de ihtiyaç duyulduğunda çeşitli handikaplara çok hızlı cevap verebilecek, yenilikçi, yapay zekayı kullanan bir sistem olacağını vurguladı.

Görgün, şöyle konuştu:

"Savunma Sanayii Başkanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade ve sonsuz destekleriyle, Türk gençlerine sunduğu fırsatlarla özellikle son 20 yılda yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 80'i aşan yerlilik oranına ulaştırdık. Kendi son kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını yerli-milli kaynaklarla karşılamakla beraber başka ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayan, hatta savunma sanayi ihracatında ilk 10 ülke arasında yer alan bir seviyeye geldik. Savunma sanayisi yüksek teknolojinin, çok farklı disiplinlerin birlikte çalışmasını gerektiren, yenilikçi yaklaşımlara sahip olması gereken bir disiplin."

Türkiye'de birçok üniversitede gelişen yaklaşık 100 bin çalışanın ortaya koyduğu fedakar çalışmalar sayesinde bu yüksek teknoloji ürünlerini üretebildiklerini ifade eden Görgün, "Ülkemizin teknolojik ve ekonomik bağımsızlığına katkı sağlamak adına yine Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordinasyonunda, kabiliyeti olan şirketlerimiz sivil alandaki ihtiyaçları karşılamak üzere de faaliyetler yürütülmektedir." dedi.

Sağlık teknolojileri alanında da bir takım çözümleri bulunduğuna işaret eden Görgün, sosyal hizmetler alanında da yenilikçi, yapay zekadan yararlanan, yerli ve milli üretilecek, yaygın şekilde kullanılabilecek bir projeyi başlatma fırsatı bulacaklarını dile getirdi.

Haluk Görgün, savunma sanayisi ekosistemine, bu ekosisteme teknoloji üreten tüm yüklenicilere teşekkür etti.