AK Parti heyeti Yenişehir'de yol çalışmalarını inceledi

Ak Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yenişehir ilçesindeki yol yapım çalışmalarını inceledi.

Gürkan ve Salman, Karayolları Bursa Bölge Müdürü Umut Akyazı'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Akyazı, yol ve kavşak çalışmalarının hızlı gittiğini belirterek, Bilecik yolunun trafiğe açıldığını, Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı ile Havaalanı Yolu Hızlı Tren Kavşağı'nın kısa sürede açılacağını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yenişehir'in bölgenin yıldızı olmaya aday bir ilçe olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor, sayın Bakanımıza, başta Ayhan Salman vekilimiz ile tüm milletvekilimize de teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Yol ve kavşaklarla Yenişehir çok daha değer kazanacak. Yollar ve kavşaklar ilçeye farklı bir hava katıyor. Bu çalışmalar ve yeni kurulacak sanayi yatırımlarla Yenişehir'in ekonomimize çok daha büyük katkıları olacak. Hayırlı olmasını diliyorum."