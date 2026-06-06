Haberler

Bursa'da Sağanak ve Dolu Tarım Arazi Hasarına Yol Açtı

Bursa'da Sağanak ve Dolu Tarım Arazi Hasarına Yol Açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, yaklaşık 5 bin dönüm ekili alanda hasara yol açtı. Tohumluk mısır, bezelye, biber, fasulye ve ayçiçeği gibi ürünler su altında kaldı. Çiftçiler yetkililerden destek bekliyor.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerinde hasara yol açtı; tohumluk mısır, bezelye, biber, fasulye, ayçiçeği ve çeşitli tarım ürünleri su altında kaldı. Zarar gören tarım arazileri, dronla görüntülendi.

Yenişehir ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından özellikle Cihadiye Mahallesi başta olmak üzere Barcın, Yolören, Söylemiş ve çevredeki kırsal mahallelerde su baskınları meydana geldi. Cihadiye Mahallesi kırsalında yaklaşık 5 bin dönüm ekili alanın etkilendiği, bu alanın yaklaşık 3 bin dönümünün su altında kaldığı belirtildi. Bölgede tohumluk mısır, bezelye, biber, fasulye ve ayçiçeği başta olmak üzere çeşitli tarım ürünlerinin zarar gördüğü ifade edildi.

'YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ'

Bölgede üretim yapan çiftçilerden Mesut Durak, yaşananların maddi ve manevi boyutuna dikkat çekerek, "Yaklaşık 5 bin dönüm arazinin bulunduğu bölgede, 3 bin dönüme yakın alan tamamen sular altında kaldı. Bezelye, fasulye, biber, mısır ve ayçiçeği ekili alanlarımız büyük zarar gördü. Yağışın ardından tarlalarda ciddi kayıplar oluştu. Şu an çiftçi olarak elimiz kolumuz bağlı. Yetkililerden destek bekliyoruz. Özellikle kredi ve borçlarımızın ertelenmesini talep ediyoruz. Bu destekler sağlanırsa en azından biraz nefes alabiliriz" dedi.

'HAYVANLAR DA OLUMSUZ ETKİLENDİ'

Tarım arazisini su basan bir diğer çiftçi Mücahit Sevim ise "Bulunduğumuz bölgede yaklaşık 17 dönümlük arazinin yarısından fazlası sular altında kaldı. Komşularımızın çiftliklerindeki hayvanlar da olumsuz etkilendi. Devlet yetkililerimizin bölgede inceleme yaparak çiftçilerimize bir an önce destek sağlamasını bekliyoruz" diye konuştu. Bölgedeki üreticiler, hasarın boyutunun yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağını belirtirken; zarar gören tarım arazileri dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok

Kılıçdaroğlu tartışmalarına nokta: Önleyecek madde yok

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı'ndan
DEM Parti'den Rahmi Koç hakkında suç duyurusu

DEM Parti, Rahmi Koç'a çok öfkeli! Suç duyurusunda bulundular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mason Greenwood'un ardından Marsilya ile de anlaşma tamam

Greenwood'un ardından bir anlaşma daha! 55 milyonu kabul ettiler
Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu

Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu
Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı

Yılın en şanssız insanı! 18 yaşında kabusu yaşadı
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz

Rahmi Koç'un "Fıkra"sına AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan sert tepki
Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı

Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!

Vatikan'ın 400 yıllık gizemli el yazması Borg Şifresi yapay zeka ile çözüldü

Tarihin en büyük gizemlerinden birini yapay zeka çözdü