Akbelen'deki Acele Kamulaştırma Kararı… Yeniköy Kemerköy Enerji: "Hiçbir Köyün Yerleşim Merkezi Kamulaştırma Kapsamına Alınmamıştır"

(ANKARA) - Yeniköy Kemerköy Enerji, Milas Akbelen'de maden faaliyeti için yürütülen kamulaştırma sürecine ilişkin iddialarla ilgili, "Bu süreçte hiçbir köyün yerleşim merkezi veya ortak kullanım alanı kamulaştırma kapsamına alınmamıştır. Söz konusu alanlar, kaynakları ekonomiye ve bölgeye kazandırıldıktan sonra rehabilite edilerek yeniden doğaya teslim edilecektir" açıklamasını yaptı.

Yeniköy Kemerköy Enerji'den yapılan açıklamada, Muğla'nın Milas ilçesi Bağdamları, Çakıralan, İkizköy, Çamköy, Karacağaç ve Karacahisar sınırları içerisinde yer alan linyit maden işletme ruhsatlı sahada üretimin sürdürülebilmesi amacıyla Akbelen Ormanı'nın çevresindeki 679 parsel tarım arazisinin, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından "acele kamulaştırıldığı ve bir şirketin yararının gözetildiği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yürütülen kamulaştırma sürecinin, köy yerleşim merkezlerini kapsayan bir uygulama olmadığı, kamulaştırma kararlarının, maden ruhsat sahası içerisinde yer alan ve köy merkezleri dışında kalan toplam 679 parsel ile sınırlı bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte hiçbir köyün yerleşim merkezi veya ortak kullanım alanı kamulaştırma kapsamına alınmamıştır. Kamulaştırma kapsamındaki parsellerin beşte birinden daha azı konut alanını içermektedir. Kamulaştırma işlemleri, kamu yararı kararı doğrultusunda, yürürlükteki mevzuat kapsamında ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından, hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bedel tespitleri de yasal çerçevede ve bilirkişi raporları esas alınarak yapılmaktadır. Madencilik faaliyetlerinin geçici arazi kullanımı niteliğinde olduğu gerçeğinin de özellikle altını çizmek isteriz.

Söz konusu alanlar, tıpkı daha önce tamamlanan 'Hüsamlar' sahasında olduğu gibi, kaynakları ekonomiye ve bölgeye kazandırıldıktan sonra rehabilite edilerek yeniden doğaya teslim edilecektir. Bugün Cumhuriyet tarihinin tek seferde gerçekleştirilen en büyük maden rehabilitasyon projesi olan 'Hüsamlar Yeniden', bu yaklaşımın somut ve tartışmasız örneğidir. Yeniköy Kemerköy Enerji olarak faaliyetlerimizi kamu yararı, çevresel sorumluluk ve mevzuata tam uyum ilkeleri çerçevesinde yürüttüğümüzün altını çizmek isteriz."