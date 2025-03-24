Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan: 'Bir Asgari Ücretin Bir Adet Cumhuriyet Altını Dahi Alamadığı Günleri Yaşıyoruz, Nereden Nereye'

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "2024 'Emekliler Yılı'nın hemen akabinde emeklilerimiz fitreye muhtaç hale geldi. 2025 yılında bir sürprizle daha karşılaştık. Bir asgari ücretin bir adet Cumhuriyet altını dahi alamadığı günleri yaşıyoruz. Nereden nereye. Hayaldi gerçek oldu. Yaparsa Ak Parti yapar" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Şanlıurfa'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada emeklilerin ve asgari ücretlilerin geçim mücadelesine işaret ederek, iktidarın ekonomik politikalarını eleştirdi. Halkın giderek daha fazla yoksulluğa sürüklendiğini vurgulayan Erbakan, ülkenin gerçek sorununun yoksulluk ve ekonomi olduğunu belirtti. Erbakan, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi, ülkenin gerçek gündemi 'yaşanan derin yoksulluk, emeklinin çilesi, asgari ücretlinin hayatta kalma mücadelesidir. İktidar her ne kadar gündemi değiştirmek için türlü operasyonlar yapsa da günün sonunda da ya da ayın sonunda vatandaş boş tencereyle, ödenemeyen kiralarla, faturalarla baş başa kalıyor" dedi.

"Asgari ücretliye, emekliye 2025 yılında yine çile yine hayatta kalma mücadelesi…"

Erbakan, Türkiye'de asgari ücretlilerin ve emeklilerin giderek sefalet seviyesine itildiğini belirterek, "Şubat ayı itibarıyla Türkiye'de dört kişilik bir aile için açlık sınırı 23 bin 324 lira, yoksulluk sınırı ise 75 bin 973 lira oldu. 22 bin 104 TL alan milyonlarca asgari ücretli ve en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 lira ile geçinmesi beklenen emekliler de sefalete mahkum edildi. Asgari ücretliye, emekliye 2025 yılında yine çile yine hayatta kalma mücadelesi…" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fitre açıklamasına da değinerek, bu durumun Türkiye'de milyonlarca insanın ekonomik olarak ne kadar zor durumda olduğunu gözler önüne serdiğini vurguladı. Erbakan, "Türkiye'de halkın yüzde 45'i açlık sınırı altında, yüzde 80'i yoksulluk sınırı altında. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yoksul Müslümanlara verilmesi gereken fitrenin emekli ve asgari ücretliye de verilebileceğini açıklaması ise milyonların geçim mücadelesinin geldiği noktayı yeniden gözler önüne serdi" şeklinde konuştu.

Hükümetin 2024 yılını 'Emekliler Yılı' olarak ilan etmesine rağmen emeklilerin ekonomik çöküş yaşadığını belirten Erbakan, "2024 'Emekliler Yılı'nın hemen akabinde emeklilerimiz fitreye muhtaç hale geldi. 2025 yılında bir sürprizle daha karşılaştık. Bir asgari ücretin bir adet Cumhuriyet altını dahi alamadığı günleri yaşıyoruz. Nereden nereye. Hayaldi gerçek oldu. Yaparsa Ak Parti yapar" diye konuştu.

Türkiye'de vatandaşların borçlarının her geçen gün arttığını belirten Erbakan, icra dosyalarındaki büyük artışa işaret ederek, şunları kaydetti:

"2025 başından 13 Mart'a kadar icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı 1 milyon 851 bin olurken, işlemleri süren toplam icra dosyası sayısı 23 milyona ulaştı… Bu veriler 85 milyonluk Türkiye'de neredeyse ortalama her 4 kişiden birinin icra dairelerine yolunun düştüğünü gösteriyor."

Fatih Erbakan, yüksek faiz ve enflasyonun piyasaları darboğaza soktuğunu, çek ve senet sistemine dönüş yaşandığını, ancak bunların da karşılıksız çıkmaya başladığını belirterek, "Yüksek faiz, yüksek enflasyon, kredi daralması, finansa erişimin zorlaştırılmasıyla pek çok işletmenin darboğaza girdiğini, piyasalarda ödeme sisteminde çek ve senete dönüş yaşandığını ifade ediyor ancak karşılıksız çek ve protestolu senetlerdeki olağanüstü artış çarkların döndürülmesinde bu yolun da tıkandığını gösteriyor" açıklamasını yaptı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin açıkladığı verilere göre geçen yıl kesilen çek sayısının yüzde 71,5 arttığını, karşılıksız çıkan çek tutarının ise yüzde 210 arttığını belirten Erbakan, bu tablonun ekonomik çöküşün bir göstergesi olduğunu ifade etti.

"Toplam olarak 6,5 milyon borcunu ödeyemeyen bireysel kredi ve kart borçlumuz var"

Bireysel kredi ve kredi kartı borçlarına da değinen Erbakan, 2024 yılı sonunda 2 milyon 558 bin kişinin yasal takibe alındığını aktararak, "Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan toplam kişi sayısı da endişe verici seviyeye ulaştı. 2024 yılı sonunda bu rakam 2 milyon 558 bin'e yükseldi. Bir yılda yüzde 60 arttı… Bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş, ancak 90 günlük süresi dolmadığı için henüz yasal takibe intikal ettirilmeyen kredi ve kart borçlularının sayısı 3 milyon 933 bin kişi" şeklinde konuştu.

Toplam 6,5 milyon vatandaşın bireysel kredi ve kart borcunu ödeyemez hale geldiğini vurgulayan Fatih Erbakan, Türkiye'nin ekonomik olarak uçurumun eşiğinde olduğunu belirterek, "Yani toplam olarak 6,5 milyon borcunu ödeyemeyen bireysel kredi ve kart borçlumuz var. Bu rakamlar, Türkiye'de hane halkının borç yükünün giderek arttığını ve borçlarını ödeme konusunda ciddi zorluklar yaşadığını gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.