Yeniden Refah Partisi 3. Olağan Büyük Kongresi 16 Kasım'da

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 3. olağan büyük kongrelerini 16 Kasım'da Ankara'da yapacaklarını belirterek, "Bu kongre kilidi açan, uyanışın, dirilişin, şahlanışın kongresi olacak." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara'da 16 Kasım'da yapılacak partilerinin 3. olağan büyük kongresine yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirten Kılıç, kongreye 100 bin kişinin katılmasını hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan ve tüm vatandaşları kongreye davet eden Kılıç, şunları kaydetti:

"İnşallah bu kongre düğümü çözen kongre olacak. Bu kongre kilidi açan, uyanışın, dirilişin, şahlanışın kongresi olacak. Ayak seslerini duymaya başladığımız seçimler öncesi, 3. yolun ilk adımı olacak. Meclis'te grup kurmanın, cumhurbaşkanlığı seçiminde başa oynamanın kongresi olacak. Unutulmayacak bir coşku, iz bırakacak bir heyecan, hep hatırda kalacak çok büyük bir buluşmanın sahnesi olacak."

Gelir dağılımındaki adaletsizliğin, Türkiye'nin kronik sorunu olduğunu savunan Kılıç, uygulanan ekonomik program nedeniyle zenginin daha da zenginleşirken fakirin her geçen gün daha da fakirleştiğini ileri sürdü.

Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Gerekirse Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı'ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı" sözlerine yönelik sorusuna Kılıç, şu yanıtı verdi:

"Yeniden Refah Partisinin bu konudaki görüşü daha önce Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan tarafından açıklanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu eğer bölücübaşı, terörizmin elebaşı Abdullah Öcalan'ın ayağına gidecek olursa Yeniden Refah Partisi bu komisyondan ayrılmayı gündemine alacaktır. Daha evvel konu ilk gündeme geldiğinde şunu dedik, 'Terör örgütü elebaşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelemez.' Bugün bu şekilde bir öneri gündeme geldiğinde de ifade ettiğimiz şudur: Türkiye Büyük Millet Meclisi de terör örgütünün ayağına gidemez, gitmemelidir."

Kılıç, "Devlet Bahçeli'nin, PKK'nın SDG/YPG'ye bir çağrıda bulunarak, Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata uyulmasını istemesine" yönelik soruya da "Bu konuya biz de kesinlikle katılıyoruz. En başından itibaren SDG dediğiniz zaten aslında kılıfa büründürülmüş PKK/YPG'dir." diye konuştu.