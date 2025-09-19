Sivas'ın Gemerek ilçesinde onarımı tamamlanan Yeniçubuk Anadolu Lisesi Spor Salonu yeniden hizmete açıldı.

Kaymakam Enes Burak Koca ve Belediye Başkanı Sezai Çelikten, İl Özel İdaresi tarafından onarıma alınan Yeniçubuk Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda incelemede bulundu.

Koca, spor salonunun öğrenciler ve gençler için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Çelikten ise ilçeye kazandırılan bu tesisin, sporun yaygınlaşması ve gençlerin farklı branşlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacağını ifade etti.