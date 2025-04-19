Yenice Belediyesi, İhtiyaç Sahiplerine Otomatik Hasta Yatakları Teslim Etti

Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, sağlık sorunları yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik otomatik hasta yataklarını belediye personeliyle teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenice Belediyesi ile Yenice Devlet Hastanesi arasında gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde, evlerinde sağlık sorunlarıyla mücadele edenlerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla önemli adım atıldı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara otomatik hasta yatakları teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karakaş, "Başhekimimiz Elif Hanım'ın desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza otomatik hasta yatakları teslim ettik. Belediye personelimizle bizzat omuz omuza taşıdığımız yataklar, bizim kararlılığımızın ve samimiyetimizin göstergesidir. İnanıyoruz ki bir el uzanıyorsa, bir omuz veriliyorsa, orada umut vardır." ifadelerini kullandı.

İşitme Engelliler Voleybol Türkiye Şampiyonası Karabük'te gerçekleştirilecek

İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Voleybol Türkiye Şampiyonası 21-26 Nisan'da Karabük'te düzenlenecek.

Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'na 300'ün üzerinde sporcu katılım sağlayacak.

Şampiyonanın açılış töreni 21 Nisan Pazartesi günü saat 11.00'de yapılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, yeni bir Türkiye Şampiyonası'na daha hazırlandıklarını belirterek, "Spor şehri Karabük'te, spor her yerde." ifadesini kullandı.

Karabük'te kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza kesildi

Karabük'te kumar oynadıkları gerekçesiyle 5 kişiye toplam 46 bin 235 lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından il genelinde kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İlçede yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edilen 1 iş yeri hakkında adli işlem yapıldı. 2 kişi hakkında da "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişiye ise Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince "kumar oynamak" suçundan ayrı ayrı 9 bin 247 lira olmak üzere toplam 46 bin 235 lira idari yaptırım uygulandı, 600 liraya el konuldu.