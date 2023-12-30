Yeni Zelanda'nın New Plymouth şehri Işık Festivali'ne hazırlanıyor
Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası bölgesinde bulunan New Plymouth şehri, geleneksel Işık Festivali ile 2024 Yılı'nı karşılayacak. Festival, her yıl yaklaşık 100.000 ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor ve 16 Aralık 2023'te başlayıp 21 Ocak 2024'e kadar sürecek.
ÇEKİM TARİHİ: 28 Aralık 2023
UZUNLUK: 00: 02: 40
Işık Festivali'nden çeşitli görüntüler
Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası bölgesinde bir sahil kenti olan New Plymouth, 2024 Yeni Yılı'nı geleneksel Işık Festivali ile karşılıyor.
New Plymouth için bir yaz eğlencesi ve kültürel kutlama olarak 1953 yılında başlayan festivale her yıl yaklaşık 100.000 ziyaretçi katılıyor.
16 Aralık 2023'te başlayan Işık Festivali 21 Ocak 2024'e kadar devam edecek.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri New Plymouth'tan bildiriyor. (XHTV)