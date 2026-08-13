Haberler

Yeni Zelanda ve Vietnam'dan Güçlü İşbirliği Adımları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Auckland'da görüştü. Görüşmede ticaret, yatırım, düşük emisyonlu ekonomi, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında işbirliğini geliştiren belgeler imzalandı. İki lider, ortaklığın bölgesel diyalog ve işbirliğine olumlu katkı sağladığını vurguladı.

Yeni Zelanda ile Vietnam arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çok sayıda belgenin imzalandığı bildirildi.

Vietnam News gazetesinin haberine göre, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile Auckland kentinde bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik belgeler imzalandı, ticaret ve yatırım konusunda önemli adımlar atılması kararlaştırıldı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan To Lam, iki ülke arasındaki ortaklığın güçlenmeye devam ettiğini ve bunun da bölge ve dünyadaki diyalog ve işbirliğine olumlu katkı sağladığını vurguladı.

To Lam, ayrıca iki ülkenin düşük emisyonlu ekonominin teşviki, iklim değişikliğine uyum çabalarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma konusunda örnek işbirliği modellerinin geliştirilmesi konularında mutabık kaldığını ifade etti.

Luxon ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Vietnam ekonomisinin son 25 yılda hızla büyüdüğünü ve bu ziyaretle iki ülke arasında daha yakın işbirliğine yönelik çok sayıda anlaşmanın imzalandığını belirtti.

Kaynak: AA
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha

Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti

Yok artık Lukaku! Uçaktan iner inmez yaptığı olay oldu
Yıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine olay sözler: Sana bir çakarım

Yıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine olay sözler: Sana bir çakarım
Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?

Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?
Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber

Ve korkulan oldu! Şimdi ne yapacaklar

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranı bomba

Bu sezon kim şampiyon olacak? Oranlar bomba

Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı

Fenerbahçe'de yapamadığını 2 ayda yaptı
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu

Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu! Para trafiği inanılmaz