Yeni Suriye Yönetimi ABD'den Destek Arıyor

Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimi, ABD ziyaretinde yaptırımların kaldırılması, güvenlik alanında işbirliği ve yeniden inşa sürecine destek arıyor.

Göreve gelmesinin ardından ilk kez Beyaz Saray'ı ziyaret edecek olan Şara'nın, yeni dönemde Washington yönetiminden beklentileri yüksek.

Suriye'de 61 yıl süren Baas rejiminin devrilmesinin ardından göreve gelen yeni Şam yönetimi, ülkenin yeniden inşası ve halkın refahının artırılmasına odaklanırken, enerji, altyapı ve güvenlik gibi birçok alanda ABD'nin desteğini talep ediyor.

ABD'nin, Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattap'ı yaptırım listesinden çıkarmasının ardından Şam yönetimi, özellikle uygulanan bazı ekonomik yaptırımların da kaldırılmasını umuyor.

Savaşın büyük yıkıma uğrattığı ülkenin yeniden inşası için ekonomik kaynak arayışında olan Şara yönetimi, ABD'li şirketlerin Suriye'de yatırım yapmasının teşvik edilmesini istiyor.

Şam yönetimi ayrıca, DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan Uluslararası Koalisyon'a katılmayı amaçlıyor. Geçen hafta ülke genelinde onlarca noktada DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenleyen Suriye ordusu, "terörle mücadelede" kararlılık mesajı vermişti.

İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera çevresinde sürdürdüğü askeri ihlallerin son bulması için ABD'nin devreye girmesini bekleyen Şara yönetimi, ülkede ABD'nin muhatap olarak yalnızca Şam'ı tanımasını talep ediyor.

Suriye'de "SDG" adını kullanan PKK/YPG yapılanması ise ABD ile doğrudan temasını sürdürmek ve Washington nezdinde ayrı bir muhatap olarak kalmak istiyor. Şara yönetimi ise 10 Mart'ta örgütle varılan mutabakatın uygulanması için ABD'nin SDG üzerindeki etkisini kullanarak süreci desteklemesini bekliyor.

Analistlere göre ABD-Suriye ilişkilerinde yeni bir dönem başlayacak

Analistler, Şara'nın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin, on yılı aşkın süredir ABD-Suriye ilişkilerinde en üst düzey temas olması bakımından tarihi bir adım olacağına dikkati çekiyor.

Uzmanlara göre görüşmelerde halen yürürlükte olan yaptırımların kaldırılması, Suriye'nin ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona entegrasyonu ve bölgesel istikrar konuları öne çıkıyor.

Trump'ın ilk döneminde ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi olarak görev yapan James Jeffrey, görüşmenin, "Washington'un Suriye'de yeni yönetimle temkinli bir diplomasi başlattığının göstergesi" olacağını belirtti.

Atlantik Konseyi araştırmacılarından Ömer Özkızılcık ise "Şara yönetimi ABD'ye güvenlik ve istikrar temelli bir ortaklık önermeye çalışıyor. Bu ziyaret, hem Şam'ın meşruiyet arayışını hem de ABD'nin Suriye'deki güç dengesini yeniden şekillendirme niyetini yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, görüşmede İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri faaliyetlerinin de ele alınacağını vurguluyor.