(ANKARA) - YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) borçları üzerinden başlatılan icra takiplerinde haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin soruşturma açıldığını duyurmasının ardından iktidara sert tepki gösterdi. HGS borçlarının icra dosyaları üzerinden katlanarak büyütüldüğünü savunan Karasu, "Bu soygun düzeninin hesabını birkaç kişiye keserek işin içinden çıkılamaz" ifadesini kullandı. Eski bakanlar, AK Parti milletvekilleri ve yakınlarının adının geçtiğini ileri sürdüğü ilişkilerin araştırılmasını isteyen Karasu, "Bu talanın siyasi bağlantıları, koruyucuları ve bütün çıkar ilişkileri açığa çıkarılmalıdır" dedi.

YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in HGS kapsamında vatandaşlar hakkında başlatılan icra takiplerinde, icra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğü iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Gürlek'in açıklamasını sosyal medya hesabından alıntılayan Karasu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan, talanının siyasi sorumlusu sizin iktidarınızdır! Vatandaşın üç kuruşluk HGS borcunu katbekat büyüterek icra dosyaları üzerinden servet transferine dönüştüren bu soygun düzeninin hesabını; birkaç kişiye keserek işin içinden çıkılamaz! Bu ülkede yurttaşın cebine uzanan organize bir talan mekanizması var! Sayın Bakan, yıllardır bu düzen işlerken neredeydiniz? Denetim mekanizmalarını kim işletemedi? Bu sistemin önünü açan yasal düzenlemeleri kimler yaptı? Eski bakanların, AKP milletvekillerinin ve yakınlarının adının geçtiği ilişkiler ağında kimler kazandı, kimler korundu, kimler kollandı?

İktidarınız her skandalın ardından aynı ezberi tekrarlıyor: 'Üzerine gidiyoruz.' Neyin üzerine gidiyorsunuz? Yıllarca gözünüzün önünde büyüyen bu düzeni kim kurdu, kim besledi, kim denetimsiz bıraktı? Soruşturma açmakla övünüyorsunuz; oysa asıl soru, bu soygun mekanizmasının sizin iktidarınız altında nasıl kurulup yıllarca işletilebildiğidir! Bu talanın siyasi bağlantıları, koruyucuları ve bütün çıkar ilişkileri açığa çıkarılmalıdır. Haksız tahsil edilen her kuruşun hesabı sorulmalı, yurttaşın parası iade edilmelidir. Sayın Bakan, bu düzenin hesabını soracak makamda otururken, siyasi sorumluluğunuzu gizleyemezsiniz. Bu soygun düzeninin hesabını, millete vermek zorundasınız! Ne soruşturma açıklamalarınız ne göstermelik adımlarınız bu sorumluluğun üzerini örtebilir."

Kaynak: ANKA