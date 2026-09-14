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YENİ Partili Bilici Aksaray’da esnaf ziyareti yaptı

YENİ Partili Bilici Aksaray’da esnaf ziyareti yaptı
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YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, Aksaray'da esnaf ziyaretinde bulundu. Bilici'nin sanayi ve çarşı ziyaretlerinde işlerin durgunluğu ve artan maliyetler dile getirildi.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, Aksaray'da esnaf ziyaretinde bulundu. Bilici'nin sanayi ve çarşı ziyaretlerinde işlerin durgunluğu ve artan maliyetler dile getirildi.

Bilici, Genel Merkez görevlendirmesi kapsamında geldiği Aksaray'da parti teşkilatı yöneticileriyle birlikte esnaf ziyaretinde bulundu.

Sanayi ve çarşıdaki ziyaretlerde ekonomik sıkıntılar öne çıktı. Esnaf, ekonomik sıkıntılarını Bilici'ye aktardı.

Aksaray'daki temaslarında sanayi esnafından ticaret erbabına kadar farklı kesimlerle görüştüklerini belirten Bilici, sahada en fazla ekonomik sorunların öne çıktığını söyledi.

Bilici, "İşsizlik, geçim sıkıntısı ve enflasyon baskısı sanayi odasından ticarete, oradan oto sanayiye kadar her alanda karşımıza çıkıyor. Vatandaş mevcut gidişattan dolayı mutsuz ve umutsuzluğa sürüklenmiş durumda" dedi.

Bilici, saha çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Yeni umudun kaynağı olan YENİ Parti olarak, Özgür Özel'in kadrolarıyla birlikte milletimizin yanında durmaya, vizyonumuzu halkımızla kucaklaşarak anlatmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ESNAF EKONOMİK TABLODAN ŞİKAYETÇİ

Saha çalışması sırasında bir sanayi esnafı, ekonomik sorunlardan iktidarı sorumlu tutarak, "Tayyip Erdoğan bunu bu hale getirdi. Durum bundan ibaret. Ben sağcıydım, AK Partiliydim ama artık yeter. Ben şahsım ve aileme oy attırmayacağım" dedi.

Bir başka esnaf ise işlerin yaklaşık üç aydır durgun olduğunu belirterek, "Geçen yıla göre daha kötü geçti. Millette para sıkıntısı var" diye konuştu.

Bir diğer sanayi esnafı da işlerin geçmiş yıllara göre gerilediğini belirterek, "Gidişat pek iyi değil. İş düzeninde sıkıntı var. Eski zamanlara göre iyi değil, eski zamanlarda daha iyiydi. İnşallah düzelten biri çıkar" ifadelerini kullandı.

"SON BİR AYDA 3 ZAM GELDİ"

Motor yağı toptan satışı yaptığını belirten bir esnaf da artan fiyatların ticareti zorlaştırdığını söyledi. Esnaf, "Biz motor yağı toptan işi yapıyoruz. Fiyatlar değişti bayağı. Son bir ayda 3 zam geldi üst üste. Alıcı alamıyor, satıcı satamıyor, geri yerine koyamıyoruz. Sıkıntılar yaşıyoruz, son 4-5 aylık süreçte. Bir değişim gerekiyor" dedi.

"HER ŞEYİN FARKINDAYIZ"

Saha çalışması sırasında konuşan bir vatandaş ise ekonomik ve siyasi gelişmelere ilişkin eleştirilerde bulundu. Vatandaş, "Ben de konuşurum, bir gün şafak operasyonuyla alınmayacağımı bileyim, çok şey konuşurum. Her şeyin farkındayız ama kesinlikle olmaz" dedi.

Vatandaş, Türkiye'de demokrasinin işleyişine ilişkin de eleştirilerini dile getirerek, "Fazla konuşmayalım, fazla eleştirmeyelim. Bazı şeylerin farkındayız, iyi biliyoruz. Kesinlikle değişmez. Her seçim değiştireceğiz diyoruz. Sen vermedin oyunu, ben vermedim, öteki vermedi. Kim verdi bu oyu?" diye konuştu.

Bilici, Aksaray'daki temaslarında esnaf ve vatandaşların ekonomik sorunlarının yanı sıra ülke gündemine ilişkin görüşlerini de dinlediklerini belirterek, saha çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Kaynak: ANKA
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