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Yavuzyılmaz: Köprüleri özelleştirmek vatana ihanettir

Yavuzyılmaz: Köprüleri özelleştirmek vatana ihanettir
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YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nin 2024 yılında yüksek karla işletildiğini belirterek, bu köprülerin özelleştirilmesine karşı çıktı ve 'Derhal bu özelleştirmeden vazgeçin' dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün 2025 yılı mali verilerini paylaşarak, "Kamunun bu kadar yüksek karla işlettiği bu köprüleri özelleştirmek vatana ihanettir. Derhal bu özelleştirmeden vazgeçin" dedi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidarın özelleştirmelere gerekçe olarak köprü ve otoyollarda gelirlerin az, giderlerin çok ve verimliliğin düşük olduğunu iddia ettiğini belirterek, "AKP'nin özelleştirme maskesini düşürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün geçen yıl gelirinin 87 milyon 642 bin dolar, giderinin 2 milyon 101 bin dolar olduğunu ve 85 milyon 540 bin dolar kar ettiğini belirterek, köprünün kar oranının yüzde 97 olduğunu kaydetti.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ise 102 milyon 709 bin dolar gelir elde ettiğini, 4 milyon 76 bin dolar giderinin bulunduğunu ve 98 milyon 632 bin dolar kar ettiğini aktaran Yavuzyılmaz, köprünün kar oranının yüzde 96 olduğunu ifade etti.

Yavuzyılmaz, iki Boğaz köprüsünün 2025 yılındaki toplam karının 184 milyon 173 bin dolar olduğunu ve ortalama kar oranının yüzde 96,75'e ulaştığını belirtti.

"NASIL DAHA KARLI İŞLETTİRMEYİ PLANLIYORSUNUZ?"

Yavuzyılmaz, "Devletin zaten yüzde 96 karla işlettiği Boğaz köprülerini özelleştirerek, acaba nasıl daha karlı işlettirmeyi planlıyorsunuz? Bunu akıl ve mantıkla nasıl izah ediyorsunuz?" diye sordu.

Yavuzyılmaz, kamu tarafından yüksek karla işletilen köprülerin özelleştirilmesine karşı çıkarak, "Kamunun bu kadar yüksek karla işlettiği bu köprüleri özelleştirmek vatana ihanettir. Derhal bu özelleştirmeden vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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