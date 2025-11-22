Haberler

Yeni İmar Yönetmeliği ile Değer Artış Payı Kamuya Aktarılacak

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar planı değişiklikleriyle kazanılan değerin yüzde 90'ının kamuya aktarılmasını sağlayacak yeni yönetmeliği yayımladı. Bu düzenlemeyle şehirlerin plansız büyümesi ve keyfi imar uygulamaları önlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, imar planı değişiklikleriyle taşınmazların değer kazanması durumunda ortaya çıkan kazancın yüzde 90'ının kamuya aktarılmasını öngören "İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Uygulama Yönetmeliği" yayımlandı. Yönetmelikle şehirlerin plansız büyümesinin ve keyfi imar değişikliklerinin önüne geçilecek.

Bakanlıkça hazırlanan "İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Uygulama Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 7534 sayılı Kanun kapsamında yapılan değişiklikle, plan değişikliği sonucu değeri artan taşınmazdan "değer artış payı" alınması zorunlu hale getirildi.

Yeni düzenlemeyle, şehirlerin plansız büyümesinin ve keyfi imar değişikliklerinin önüne geçilmesi hedeflenirken, oluşan değerin yüzde 90'ının kamuya aktarılması sağlanacak. Söz konusu değer artış payı sadece arsadaki değer artışına yönelik olacak.

Vatandaşlara ödeme kolaylığı da sunulacak

Öte yandan vatandaşlara ödeme kolaylığı da sunulacak. Değer artış payını peşin ödemek isteyenler için yüzde 10 indirim uygulanacak. İsteyen mülk sahipleri taksitle ödeme yapabilecek.

Yeni düzenleme kapsamında ayrıca, özel mülkiyette olup daha önce resmi kurum, idari tesis, okul, sağlık tesisi gibi kamu hizmet alanı olarak planlanan ancak kamulaştırılamayan taşınmazlar için de çözüm üretildi.

Bu kapsamda kamu kurumları bu alanlara artık ihtiyaç duymuyorsa ve ilgili idare de onay verirse, burada plan değişikliği yapılabilecek ve böylece mülkiyet üzerindeki kısıtlamalar kaldırılarak, vatandaş mağduriyetinin önüne geçilecek.

Öte yandan kamu ile mülk sahipleri arasındaki hukuki anlaşmazlıkların dava sürecine taşınmadan çözülebilmesi sağlanacak.

Bakanlık, söz konusu düzenlemeyle şehirlerin planlı gelişimi sağlanırken, kamunun hak ettiği payı alarak toplumsal faydanın artırılmasını amaçlıyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
