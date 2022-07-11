Yeni Delhi'de Kurban Bayramı Namazı YENİ DELHİ, 11 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Jama Camisi'nde (Cuma Camisi) Kurban Bayramı namazı kılan Müslümanlar görülüyor, 10 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Partha Sarkar/Xinhua) YENİ DELHİ, 11 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Jama Camisi'nde (Cuma Camisi) Kurban Bayramı namazı kılan Müslümanlar görülüyor, 10 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Partha Sarkar/Xinhua) Xinhua / Güncel Kurban Bayramı Yeni Delhi India Güncel Haberler

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