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Yeni Delhi'de Kurban Bayramı Namazı

Xinhua - Güncel
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Yeni Delhi'de Kurban Bayramı Namazı

YENİ DELHİ, 11 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Jama Camisi'nde (Cuma Camisi) Kurban Bayramı namazı kılan Müslümanlar görülüyor, 10 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Partha Sarkar/Xinhua)

YENİ DELHİ, 11 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Jama Camisi'nde (Cuma Camisi) Kurban Bayramı namazı kılan Müslümanlar görülüyor, 10 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Partha Sarkar/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Kurban Bayramı Yeni Delhi India Güncel Haberler

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