Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de Yayınlandı

Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tarifeye göre, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru işlerinde duruşmasız ise 18 bin 800 TL, duruşmalı ise 37 bin 600 TL; büroda sözlü danışma için 2 bin 300 TL avukatlık ücreti ödenecek. Sulh hukuk, sulh ceza hakimlikleri ve ağır ceza mahkemelerinde takip edilen işler için avukatlık ücreti ise 8 bin-29 bin TL arasında değişiyor.

Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tarifeye göre, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru işlerinde duruşmasız ise 18 bin 800 TL, duruşmalı ise 37 bin 600 TL; büroda sözlü danışma için 2 bin 300 TL avukatlık ücreti ödenecek. Sulh hukuk, sulh ceza hakimlikleri ve ağır ceza mahkemelerinde takip edilen işler için avukatlık ücreti ise 8 bin-29 bin TL arasında değişiyor.

Türkiye Barolar Birliği'nin hazırladığı yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tarifede avukatlara davalar, yürütülecek iş ve işlemler karşılığında ödenecek yeni ücretler yer aldı.

Tarifeye göre, avukatlık ücreti ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 5 bin 300 TL, sulh hukuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 10 bin 700 TL, sulh ceza hakimlikleri ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 8 bin TL, asliye mahkemelerinde takip edilen davalar için 17 bin 900 TL, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 29 bin 800 TL olacak.

Yeni tarifeye göre, Yargıtay'da ilk derecede yapılan davalar için 32 bin TL, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yolu ile yapılan işlerin duruşması için 17 bin 100 TL, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru işleri duruşmasız ise 18 bin 800 TL, duruşmalı ise 37 bin 600 TL avukatlık ücret ödemesi yapılacak.

SÖZLÜ DANIŞMA İLK BİR SAATE KADAR 2 BİN 300 TL

Yeni tarifede, daha önce 1200 TL olarak belirlenen büroda sözlü danışma ücreti (ilk bir saate kadar) 2 bin 300 TL'ye yükseltildi. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma ücreti ise 4 bin 800 TL olarak belirlendi. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesi 3 bin 600 TL avukatlık ücreti ile yapılacak.