Akk Başkanı Yılmaz: "19 Mayıs'ın Birlik ve Direniş Ruhu, Başkent'te Hayat Bulacak"

(ANKARA) - AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'ya kazandırılan yeni 19 Mayıs Stadyumu'nun yalnızca bir spor kompleksi değil, Cumhuriyet'in başkentinde yükselen yeni bir vizyonun simgesi olacağını belirterek, "19 Mayıs'ın birlik ve direniş ruhu, bu kez tribünlerde, sahalarda ve şehir yaşamında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ey Türk gençliği' diye başlayan büyük hitabının modern bir yansıması olarak Başkent'te hayat bulacaktır" dedi.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Mirza Kök imzasıyla hazırlanan yeni 19 Mayıs Stadyumu canlandırma videosuna da yer verdi. Videoda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs Stadyumu'nda gençlerin gösterilerini izlediği anlar yapay zekayla canlandırıldı.

Halil İbrahim Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Sporun kalbi bir asır Ankara'da attı; şimdi geleceğin tribünleri, Cumhuriyetin gençleri için yeniden doğuyor. Ankara'da sporun tarihi, Halim Çayırı'ndan Cebeci'ye uzanan alanlarda başladı; bugün ise bu miras modern statlarla geleceğe taşınıyor. Ankara'ya kazandırılan yeni 19 Mayıs Stadyumu yalnızca bir spor kompleksi değil, Cumhuriyet'in başkentinde yükselen yeni bir vizyonun simgesi olacaktır. Bir zamanlar milli heyecanın, unutulmaz karşılaşmaların ve ortak sevinçlerin yaşandığı bu alan; bugün modern mimarisi, teknolojik altyapısı ve çok yönlü yapısıyla yeniden hayat buluyor."

"CUMHURİYET ANKARA RUHUYLA İLELEBET YAŞAYACAK"

Yeni 19 Mayıs Stadyumu, sadece maçların oynandığı bir yer değil; gençlerin hayal kurduğu, sporun birleştirici gücünün hissedildiği, kültürün, coşkunun ve ortak aidiyetin buluştuğu yeni bir şehir meydanı olacaktır. Başkent Ankara'nın hafızasında yer etmiş spor kültürü; modern mimariyle, çağdaş şehircilik anlayışıyla ve genç odaklı sosyal yaşam alanlarıyla yeniden yorumlanırken, 19 Mayıs ruhu da gelecek kuşaklara güçlü bir şekilde aktarılacaktır. Tribünlerde yükselecek her ses, sahalarda kurulacak her mücadele ve bu statta paylaşılacak her sevinç; birlik duygusunu büyüten, ortak geleceğe umut veren yeni bir Cumhuriyet hikayesinin parçası olacak, Ankara'nın hafızası yaşayacak, 19 Mayıs'ın adı ve ruhu korunacaktır. Bu stat; betondan çok umut, çelikten çok gelecek, tribünlerden çok birlik taşıyacaktır. Çünkü başkent Ankara'ya yakışan; geçmişine saygı duyan ama geleceği de cesaretle inşa eden eserlerdir. 19 Mayıs'ın birlik ve direniş ruhu, bu kez tribünlerde, sahalarda ve şehir yaşamında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ey Türk gençliği' diye başlayan büyük hitabının modern bir yansıması olarak Başkent'te hayat bulacaktır.

"STAT, CUMHURİYETİN HAFIZASINI GELECEĞE TAŞIYAN BİR BAŞKENT MEYDANI OLACAK"

Yenilenen yüzüyle bu stat, Başkent'in geçmişten geleceğe uzanan spor kültürünü, tribünlerde yükselen coşkuyu ve gençliğin dinamizmini aynı çatı altında buluşturmaktadır. Her karşılaşma, her tezahürat ve her buluşma; 19 Mayıs ruhunun, Cumhuriyetin değerleriyle birlikte yeniden hatırlandığı birer anıya dönüşmektedir. Bu anlamda 19 Mayıs Stadyumu, yalnızca maçların oynandığı bir yer değil; gençliğin enerjisiyle Cumhuriyetin hafızasını geleceğe taşıyan yaşayan bir Başkent meydanı olacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak bağımsızlık meşalesini yaktığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yıl dönümünde; başta gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin bayramını en içten duygularla kutluyoruz. Bağımsızlık ruhunu, Cumhuriyetimizin değerlerini ve Atatürk'ün gençliğe olan güvenini sonsuza dek yaşatma kararlılığıyla… 19 Mayıs kutlu olsun."

Kaynak: ANKA