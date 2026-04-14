Yemen'de mart ortasından bu yana süren şiddetli yağışların yol açtığı selde 22 kişi hayatını kaybetti

Yemen'in Taiz kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 22 kişi hayatını kaybetti. Altyapının zayıf olduğu bölgede, 12 binden fazla aile yerinden edildi, yüzlerce ev hasar gördü.

Yemen'in güneyindeki Taiz kentinde mart ortasından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 22 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Taiz Yerel Yönetimler Bakanı Bedr Baselma başkanlığında düzenlenen komite toplantısında, vilayet genelinde sel felaketinin yol açtığı hasara ilişkin raporlar ele alındı.

Baselma, sel felaketinde 22'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin kayıp veya yaralandığını, yüzlerce evin hasar gördüğünü ve 12 binden fazla ailenin yerinden edildiğini belirtti.

Mart ayının son günlerinden bu yana altyapı, yollar, tarım arazileri ve ekonomik kaynaklarda ciddi hasar meydana geldiğini ifade eden Baselma, geniş çaplı insani müdahaleye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Baselma başkanlığındaki hükümet heyeti bu sabah, sel hasarını yerinde incelemek üzere geçici başkent Aden'den Taiz'e gitmişti.

Uzun yıllardır süren çatışmalar nedeniyle altyapının zayıf olduğu Yemen'de, sellerin etkisinin daha da arttığı ve temel hizmetlerin kırılganlığının bölge halkının yaşadığı zorlukları derinleştirdiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan 'doğrudan müzakere' kararı aldı

İsrail, her gün vurduğu ülkeyle bir konuda anlaştı
Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi deprem! Eski Cimbomlu kadro dışı bırakıldı

Galatasaray maçı öncesi deprem
Ege Üniversitesi karıştı! Palalı saldırgan kamerada

Kan donduran görüntüler bir üniversiteden
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: Türkiye'ye savaş açacaklar
Arda Turan ''imkansız'' diyerek duyurdu!

Arda Turan ''imkansız'' diyerek duyurdu: Bu ülkeyi çok sevdim ama...
Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi deprem! Eski Cimbomlu kadro dışı bırakıldı

Galatasaray maçı öncesi deprem
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı

Eski valiye bakanlıktan yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda oğlunuz...
İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti

Ateşkese rağmen yine vurdular: Çok sayıda can kaybı var